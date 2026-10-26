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acl-md3-202610(C)Getty Images
Yuta Tokuma
協力：

【10月27日-28日】ACLエリートリーグステージ第3節の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

AFCチャンピオンズリーグエリート
鹿島アントラーズ
ニューカッスル・ジェッツ 対 ガンバ大阪
ニューカッスル・ジェッツ
ガンバ大阪
京都サンガF.C.
ラーチャブリーFC
柏レイソル
ヴィッセル神戸
大田ハナシチズン 対 ヴィッセル神戸
大田ハナシチズン
鹿島アントラーズ 対 浦項スティーラーズ
浦項スティーラーズ
ラーチャブリーFC 対 柏レイソル
京都サンガF.C. 対 ニューカッスル・ジェッツ
ガンバ大阪 対 ブリーラム・ユナイテッド
ブリーラム・ユナイテッド

【ACLエリート放送予定】AFCチャンピオンズリーグエリート・リーグステージ第3節、Jリーグ勢の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間


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2026年10月27日(火)～28日(水)に2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第3節が開催される。

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本記事では、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第3節、Jリーグチームの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

AFCEリーグステージ第3節｜試合スケジュール・キックオフ時間

ACLエリートリーグステージ第3節は10月27日(火)～28日(水)に開催される。

日時(日本時間)

対戦カード

会場

放送・配信

10/27(火)19:00

京都サンガF.C. vs ニューカッスル・ジェッツ

京都府立京都スタジアム

【放送】なし
【配信】DMM×DAZNホーダイDAZN

10/27(火)19:00

大田ハナシチズン vs ヴィッセル神戸

大田ワールドカップ競技場

【放送】なし
【配信】DMM×DAZNホーダイDAZN

10/27(火)21:15

ラーチャブリー vs 柏レイソル

ラチャブリー・スタジアム（タイ）

【放送】なし
【配信】DMM×DAZNホーダイDAZN

10/28(水)19:00

ガンバ大阪 vs ブリーラム

市立吹田サッカースタジアム

【放送】なし
【配信】DMM×DAZNホーダイDAZN

10/28(水)19:00

鹿島アントラーズ vs 浦項スティーラース

茨城県立カシマサッカースタジアム

【放送】なし
【配信】DMM×DAZNホーダイDAZN

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ACLエリート・リーグステージ第2節｜テレビ放送・ネット配信予定

ACLエリート・リーグステージ第3節日本チームの試合は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス

視聴

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ACLエリートのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

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シーズンを通してACLエリートを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではACLエリート以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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