2026年10月13日(火)～14日(水)に2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第2節が開催される。
本記事では、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第2節、Jリーグチームの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
AFCEリーグステージ第2節｜試合スケジュール・キックオフ時間
ACLエリートリーグステージ第2節は10月13日(火)～14日(水)に開催される。
日時(日本時間)
対戦カード
会場
放送・配信
10/13(火)16:45
ニューカッスル・ジェッツ vs ガンバ大阪
ニューカッスル・インターナショナル・スポーツセンター(オーストラリア)
【放送】なし
10/13(火)19:00
京都サンガF.C. vs ラーチャブリー
京都府立京都スタジアム
【放送】なし
10/13(火)21:15
コンアン・ハノイ vs 鹿島アントラーズ
ハンダイ・スタジアム(ベトナム)
【放送】なし
10/14(水)19:00
柏レイソル vs ポートFC
柏サッカースタジアム
【放送】なし
10/14(水)19:00
ヴィッセル神戸 vs 全北現代
神戸市御崎公園球技場
【放送】なし
ACLエリート・リーグステージ第2節｜テレビ放送・ネット配信予定
ACLエリート・リーグステージ第2節日本チームの試合は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。
サービス
視聴
DMM×DAZNホーダイ
DAZN
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ACLエリートのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。
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また、『DAZN』ではACLエリート以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。