「ABEMA de WOWSPO」にて2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、子チャンピオンズリーグの生中継決定

『ABEMA（アベマ）』は14日、WOWOWが運営するスポーツ専門チャンネル「WOWSPO」のコンテンツを楽しめる「ABEMA de WOWSPO」において、2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、UEFAカンファレンスリーグ、およびUEFA女子チャンピオンズリーグの生中継が決定したと発表した。
今週にもベスト4が決定する男子のUEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、UEFAカンファレンスリーグ。いよいよシーズンも佳境に入っているが、「WOWSPO」でも引き続き来シーズンの生中継が決定している。また、宮澤ひなたや谷川萌々子など、なでしこジャパンも活躍する女子チャンピオンズリーグも中継することになる。
なお「ABEMA de WOWSPO」では、今シーズンのチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグも配信中。日本時間4月8日からスタートする準々決勝の第2戦も生中継で配信する。さらに、学生を対象とした「ABEMA de WOWSPO 学割プラン（年間プラン）」も提供している。
■「ABEMA de WOWSPO」 UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26シーズン 準々決勝 放送概要
シリーズページURL：https://abema.tv/service/wowow
【第2戦】
・4月15日（水）午前3:45～『リヴァプール vs パリ・サンジェルマン』
・4月15日（水）午前3:45～『アトレティコ・マドリード vs バルセロナ』
・4月16日（木）午前3:45～『バイエルン vs レアル・マドリード』
・4月16日（木）午前3:45～『アーセナル vs スポルティングCP』
※すべて日本時間表記。配信するコンテンツの内容や、配信日時は予告なく変更になる可能性があります。
■「ABEMA de WOWSPO学割プラン（年間プラン）」概要
URL：https://abema.tv/subscription/lp/741a1834-9f68-4a31-be37-792d18871ec3?open_browser=true
【料金プラン】
● 通常価格（月額）：1,980円（税込）
● 学割価格（年間プラン・月々払い）：1,400円（年間16,800円／税込）
【主な視聴可能コンテンツ】
・UEFAチャンピオンズリーグ
・UEFAヨーロッパリーグ
・UEFAカンファレンスリーグ
・UEFA女子チャンピオンズリーグ
ほか
※「ABEMA de WOWSPO学割プラン（年間プラン）」は、月額1,400円にて12回の分割支払いとなります。
※「ABEMA de WOWSPO学割プラン（年間プラン）」は、高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生が対象となります。
※配信するコンテンツの内容や、配信日時は予告なく変更になる可能性があります。