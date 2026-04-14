「ABEMA de WOWSPO」にて2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、子チャンピオンズリーグの生中継決定

『ABEMA（アベマ）』は14日、WOWOWが運営するスポーツ専門チャンネル「WOWSPO」のコンテンツを楽しめる「ABEMA de WOWSPO」において、2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、UEFAカンファレンスリーグ、およびUEFA女子チャンピオンズリーグの生中継が決定したと発表した。





今週にもベスト4が決定する男子のUEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、UEFAカンファレンスリーグ。いよいよシーズンも佳境に入っているが、「WOWSPO」でも引き続き来シーズンの生中継が決定している。また、宮澤ひなたや谷川萌々子など、なでしこジャパンも活躍する女子チャンピオンズリーグも中継することになる。





なお「ABEMA de WOWSPO」では、今シーズンのチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグも配信中。日本時間4月8日からスタートする準々決勝の第2戦も生中継で配信する。さらに、学生を対象とした「ABEMA de WOWSPO 学割プラン（年間プラン）」も提供している。





■「ABEMA de WOWSPO」 UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26シーズン 準々決勝 放送概要

シリーズページURL：https://abema.tv/service/wowow





【第2戦】

・4月15日（水）午前3:45～『リヴァプール vs パリ・サンジェルマン』

・4月15日（水）午前3:45～『アトレティコ・マドリード vs バルセロナ』

・4月16日（木）午前3:45～『バイエルン vs レアル・マドリード』

・4月16日（木）午前3:45～『アーセナル vs スポルティングCP』





※すべて日本時間表記。配信するコンテンツの内容や、配信日時は予告なく変更になる可能性があります。





■「ABEMA de WOWSPO学割プラン（年間プラン）」概要

URL：https://abema.tv/subscription/lp/741a1834-9f68-4a31-be37-792d18871ec3?open_browser=true





【料金プラン】

● 通常価格（月額）：1,980円（税込）

● 学割価格（年間プラン・月々払い）：1,400円（年間16,800円／税込）





【主な視聴可能コンテンツ】

・UEFAチャンピオンズリーグ

・UEFAヨーロッパリーグ

・UEFAカンファレンスリーグ

・UEFA女子チャンピオンズリーグ

ほか





※「ABEMA de WOWSPO学割プラン（年間プラン）」は、月額1,400円にて12回の分割支払いとなります。

※「ABEMA de WOWSPO学割プラン（年間プラン）」は、高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生が対象となります。

※配信するコンテンツの内容や、配信日時は予告なく変更になる可能性があります。