「ヴィルツは先発から外すべき。攻守で何ももたらしていない」リヴァプールOBが厳しい指摘





リヴァプールOBジェイミー・キャラガー氏は、古巣で苦しみフロリアン・ヴィルツについて言及した。





レヴァークーゼンでの197試合で57ゴール65アシストを記録した後、2025年夏におよそ1億2500万ユーロという金額でリヴァプールに加入したヴィルツ。大きな期待を受けて新天地へ到着したが、ここまでプレミアリーグでは苦戦が続いている。リヴァプールでは公式戦56試合で7ゴール（11アシスト）のみ。直近のマンチェスター・シティ戦(0-3)でも低調なパフォーマンスに終わり、66分でベンチに下がった。





そんな23歳のドイツ代表MFについて、リヴァプールのレジェンドであるキャラガー氏が『スカイスポーツ』で言及。アンドニ・イラオラ監督就任後はベンチスタートが増加していたMFライアン・フラーフェンベルフと比較しつつ、こう指摘している。





「フラーフェンベルフはプレーすべき選手だ。新監督の下で最高のシーズン開幕とはいかなかったが、走力があり、プレーの質も高く、プレミアリーグにも適応している。プレミアリーグ優勝経験者であり、傑出した選手の一人でもあるからね」





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「だが、残念ながら言わざるを得ないが、フロリアン・ヴィルツの獲得はうまくいっておらず、これまで成果が出ていない。ヴィルツがプレーしている一方で、フラーフェンベルフがベンチに座っているような状況はあってはならない」





「ブラッドリー・バルコラも順調ではないが、まだ加入して6週間だ。彼を批判するのは酷だろう。だが、ヴィルツに関しては決してそうではない。彼はもっとやらなければならない。彼がリヴァプールを勝利に導いたり、チームの主役として輝いたりした試合を思い浮かべるのは難しい。彼はプレミアリーグのスターになるべく獲得された選手だ。マンチェスター・シティにおけるケヴィン・デ・ブライネのような存在になれると期待していたんだ」





「ヴィルツはすでに60試合近く出場しているが、状況が変わる気配がない。毎週10番ポジションで先発するのが当たり前になっている現状は、見直すべきだろう。彼は一度チームから外れる必要があるよ。彼は守備面でも攻撃面でも、チームに何ももたらしていない」





そのうえで、「彼を袋叩きにしたり非難したりしたいわけではないが、『もっとやってほしい』『もう待てない』と主張することは正当だと思う」ともコメント。「我々はもうこれ以上待てない段階に来ている。ゴールやアシストを生み出し、かつ運動量、高さ、パワーも備えた中盤へと再編する必要があるんだ」と持論を展開している。

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