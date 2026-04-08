「イエローカードじゃない。ただ走っていただけなのに…」レアル・マドリーMFが不満。累積警告で第2戦は出場停止に

レアル・マドリーMFオーレリアン・チュアメニは、判定に不満を漏らしている。スペイン『マルカ』が伝えた。

7日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第1戦で、バイエルン・ミュンヘンと対戦したレアル・マドリー。本拠地サンティアゴ・ベルナベウでの一戦となったが、前半終了間際と後半開始早々に失点して2点リードを許す展開に。それでも74分にエンバペが1点を返し、1-2で敗戦。敗れはしたものの、1点差に迫って第2戦への望みを繋いでいる。

そしてこの試合もフル出場したチュアメニだが、36分にイエローカードを受け、累積警告によって15日の第2戦は出場停止に。しかし、本人はこの判定に納得していない模様。試合後の取材で以下のように語った。

「僕にとってはイエローカードじゃなかったよ。何もしていない、ただ走っていただけなのに……。それまでのファールを振り返ると、不公平だよ」

「（第2戦の代わりの選手について問われ）そんなことに答えると思う？ 素晴らしいチームだし、誰が出場しても素晴らしいプレーをしてくれるだろう。ミュンヘンでは勝利を目指して戦うよ」

「失点を減らし、得点を増やすことが必要。それは当たり前のことだけど、勝利を目指して戦うんだ。2試合制の対戦だとわかっている。勝ち進めると信じているよ。全力を尽くすつもりだ。厳しい試合になるだろうけど、自分たちの力を最大限に発揮し、自信を持って挑めば大きな成果を上げられるはずだ」