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【6/20】スコットランドvsモロッコの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

スコットランド 対 モロッコ
スコットランド
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FIFAワールドカップ グループC第2節、スコットランドvsモロッコの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループB第2節となるスコットランドvsモロッコの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

スコットランドvsモロッコ｜キックオフ時間

crest
ワールドカップ - グループ。 C
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スコットランドvsモロッコ｜チームニュース＆予想スタメン

スコットランド vs モロッコ 予想スタメン

スコットランドHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestMAR
1
アンガス・ガン
13
ジャック・ヘンドリー
5
グラント・ハンリー
2
アーロン・ヒッキー
3
アンドリュー・ロバートソン
17
ベン・ドーク
7
ジョン・マッギン
19
ルイス・ファーガソン
4
スコット・マクトミネイ
10
チェ・アダムス
20
ローレンス・シャンクランド
1
ヤシン・ブヌ
3
ヌサイル・マズラウィ
14
イッサ・ディオプ
18
シャディ・リアド
2
アクラフ・ハキミ
23
ビラル・エル・カンヌース
8
アゼディン・ウナヒ
6
アイユーブ・ブアディ
10
ブラヒム・ディアス
24
ニール・エル・アイナウイ
11
イスマエル・サイバリ

4-2-3-1

MARAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • スティーブ・クラーク

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Ouahbi

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

26年ぶりのワールドカップ出場で待望の勝利を手にしたスコットランド。ハイチを相手にし初戦特有の硬さもあったが、ジョン・マッギンのゴールで3ポイントを獲得している。しかし、第3節はブラジルとの対戦になるだけに、モロッコからもポイントを奪う必要がある。3位での突破も視野に入れながら、最低でも1ポイントを獲得する戦いを求められそうだ。

ワールドカップ
スコットランド crest
スコットランド
SCO
モロッコ crest
モロッコ
MAR

対するモロッコは初戦のブラジル戦で強さが際立った。1-1のドローに終わったが、ブラヒム・ディアスやイスマエル・サイバリらが前線で躍動し、押し込む時間も長かった。3月に監督交代もありながら、前回大会のベスト4がフロックではなかったことを示し、戦術的にも非常に機能している。モロッコがボール支配率で優位に立ち、スコットランドがカウンターアタックを仕掛けてくると予想され、いずれにせよロースコアゲームとなりそうだ。

両チームの近況

SCO
-直近成績

ゴールを許す
9/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

MAR
-直近成績

ゴールを許す
13/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位

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