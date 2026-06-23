46歳ロナウジーニョがイタリアで現役復帰！セリエCラヴェンナが加入を発表

セリエCのラヴェンナは元ブラジル代表MFロナウジーニョと選手としての契約を結んだことを発表した。

バルセロナやミランなどでプレーしたサッカー界を代表するレジェンドのロナウジーニョ。2015年9月にフルミネンセとの最後の契約が解除されたことで、完全に現役を引退したかに見えた。ここ数日の間に、彼がラヴェンナと契約を結ぶことが発表されたが、それが単なるプロモーション活動のためなのか、選手として契約するためなのかは明らかではなかった。

そんな中、ラヴェンナは、46歳となったロナウジーニョがチームの一員となることを正式に発表した。公式サイトを通じてロナウジーニョはこう語っている。

「再びボールと戯れ、イグナツィオ・チプリアーニ氏とチプリアーニ一家と共に、新たな素晴らしい物語を紡ぎ出すのが待ち遠しい。サッカーは僕にとって常に喜びであり、この精神をラヴェンナにもたらすことに情熱を燃やしている。魔法の始まりだ！」

ラヴェンナのアンドレア・マンドルリーニ監督は『L'Arena』の取材で「素晴らしいマーケティングだ。彼は偉大な選手で、来てくれて嬉しい。ピッチでプレーする姿を見られるだろう。彼がいるだけでチームは再び脚光を浴びる。実際に何試合出るかはまだ分からないが、誰もが彼について話している」と述べている。