Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
セリエ A
team-logoパルマ
Stadio Ennio Tardini
team-logoローマ
ここで見る！DAZN
Yuta Tokuma

【5月11日】パルマvsASローマのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第36節

セリエ A
パルマ 対 ローマ
パルマ
ローマ

セリエA2025−26第36節、パルマ対ASローマのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

セリエAはDAZN独占配信！
DAZN SOCCER top

DAZN

DAZNのサッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

年間プラン(月々払い)がお得！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

年間プラン(月々払い)

日本時間2026年5月11日(月)に行われる2025-26シーズンのセリエA第36節で、パルマとASローマが対戦する。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！7/20まで最初の3カ月・月々980円キャンペーン実施中今すぐ視聴登録

本記事では、パルマvsASローマの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

PSGvsASローマ｜試合日程・キックオフ時間

パルマvsASローマは、日本時間5月11日(月)にパルマのホーム、エンニオ・タルディーニで開催される。

  • 大会：2025-26 セリエA 第36節
  • 日時：2026年5月11日(月)1:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：パルマ vs ASローマ
  • 会場：エンニオ・タルディーニ

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！7/20まで最初の3カ月・月々980円キャンペーン実施中今すぐ視聴登録

PSGvsASローマ｜放送・配信予定

セリエA第36節のパルマvsASローマは『DAZN』がライブ配信を行う。

DAZN
(サッカー専用パックが期間限定で登場！)		視聴はこちら
DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！7/20まで最初の3カ月・月々980円キャンペーン実施中今すぐ視聴登録

PSGvsASローマのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、セリエAといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

「DAZN SOCCER」期間限定販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20までいますぐ登録

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値で視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DAZN月額プラン最安値】DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

PSGvsASローマ チーム情報

パルマ vs ローマ 予想スタメン

パルマHome team crest

3-5-1-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestROM
31
鈴木彩艶
39
アレッサンドロ・チルカーティ
37
マリアーノ・トロイロ
3
アブドゥライェ・エンディアイェ
16
マンデラ・ケイタ
10
アドリアン・ベルナベ
15
エンリコ・デル・プラート
7
ガブリエウ・ストレフェッツァ
41
ハンズ・ニコルッシ・カヴィグリア
14
エマヌエーレ・ヴァレーリ
9
マテオ・ペレグリーノ
99
ミレ・スヴィラール
23
ジャンルカ・マンチーニ
22
マリオ・エルモソ
5
エヴァン・エンディカ
4
ブライアン・クリスタンテ
19
メフメト・ゼキ・チェリク
17
マヌ・コネ
18
マティアス・スーレ
61
ニッコロ・ピジッリ
43
ウェズレイ
14
ドニエル・マレン

3-4-2-1

ROMAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カルロス・クエスタ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジャン・ピエロ・ガスペリーニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PAR
-直近成績

ゴールを許す
4/4
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
2/5

ROM
-直近成績

ゴールを許す
12/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

PAR

直近の 5 試合

ROM

1

Win

0

引分け

4

勝利

3

得点

11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

順位表