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Orchestra(C)U-NEXT
オーケストラの日2026はU-NEXTで独占配信
Kyoya Saito

オーケストラの日2026はどこで見られる？配信視聴方法

【ライブ放送予定】オーケストラの日2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

「オーケストラの日2026」がU-NEXTで独占配信される。

オーケストラの日2026 がU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアル

本記事では「オーケストラの日2026」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

「オーケストラの日2026」とは？

山形交響楽団とU-NEXTの共催による初のファミリーコンサート「オーケストラの日2026 Supported by U-NEXT ”PLAY, NEW TOHOKU.”～with 森崎ウィン & はいだしょうこ～」をやまぎん県民ホールにて開催された。当日は、指揮に竹本泰蔵、演奏に山形交響楽団を迎え、ゲストアーティストとして森崎ウィン、はいだしょうこが登場している。

オーケストラの日2026 がU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアル

「オーケストラの日2026」｜概要

2026年3月29日（日）、山形交響楽団とU-NEXTの共催による初のファミリーコンサート「オーケストラの日2026 Supported by U-NEXT ”PLAY, NEW TOHOKU.”～with 森崎ウィン & はいだしょうこ～」。この模様が8月28日（金）に独占ライブ配信される。

日程・放送予定

  • 配信開始：8月28日（金）18:00～ライブ終了まで
  • 見逃し配信期間： 配信準備完了次第～9月11日（金）23:59まで
  • 配信情報：U-NEXT
※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

オーケストラの日2026 がU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアル

「オーケストラの日2026」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される『オーケストラの日2026』は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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