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Yuta Tokuma

【4月23日】レヴァークーゼンvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送・ネット配信予定｜DFBポカール2025-2026準決勝

DFBポカール
レヴァークーゼン 対 バイエルン
レヴァークーゼン
バイエルン

【伊藤洋輝出場予定】DFBポカール2025-2026準決勝、レヴァークーゼン対バイエルン・ミュンヘンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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DFBポカール2025-2026準決勝が日本時間2026年4月23日(水)に開催され、レヴァークーゼンと、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

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本記事では、レヴァークーゼンvsバイエルン・ミュンヘンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

レヴァークーゼンvsバイエルン・ミュンヘン｜試合日程・キックオフ時間

レヴァークーゼンvsバイエルン・ミュンヘンは、日本時間4月23日(水)にレヴァークーゼンのホーム、バイ・アレーナで開催される。

  • 大会：DFBポカール2025-2026 準決勝
  • 日時：2026年4月23日(水) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：レヴァークーゼン vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：バイ・アレーナ

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レヴァークーゼンvsバイエルン・ミュンヘン｜放送・配信予定

DFBポカール2025-2026準決勝のレヴァークーゼンvsバイエルン・ミュンヘンは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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レヴァークーゼンvsバイエルン・ミュンヘンのおすすめ視聴方法

DFBポカール2025-2026準決勝は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

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レヴァークーゼンvsバイエルン・ミュンヘン チーム情報

レヴァークーゼン vs バイエルン 予想スタメン

レヴァークーゼンHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
マルク・フレッケン
12
エドモンド・タプソバ
8
ロベルト・アンドリッヒ
4
ジャレル・クアンサー
24
アレイクス・ガルシア
23
ネイサン・テラ
30
イブラヒム・マザ
42
M. Culbreath
20
アレハンドロ・グリマルド
25
エセキエル・パラシオス
35
クリスティアン・コファネ
1
マヌエル・ノイアー
4
ヨナタン・ター
2
ダヨ・ウパメカノ
44
ヨシプ・スタニシッチ
27
コンラート・ライマー
10
ジャマル・ムシアラ
6
ヨズア・キミッヒ
14
ルイス・ディアス
17
マイケル・オリーセ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
9
ハリー・ケイン

4-2-3-1

FCBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カスパー・ヒュルマンド

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

B04
-直近成績

ゴールを許す
11/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
18/8
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

B04

直近の 5 試合

FCB

0

勝利

2

引分け

3

勝利

1

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

順位表