大注目15歳“神童”の争奪戦はレアル・マドリーがリード？マン・Uが受け取れるのは数十万ポンドのみとも

マンチェスター・ユナイテッド退団希望が報じられたJJ・ガブリエルに対し、レアル・マドリーなど複数の欧州ビッグクラブが関心を寄せているようだ。





マンチェスター・Uの育成組織出身で、昨年14歳にしてU-18チームに昇格したJJ・ガブリエル。すると、デビューシーズンでプレミアリーグU-18の年間最優秀選手に選出された他所持していた場合、10月6日の16歳の誕生日を迎えた時点で「退団を阻止する術はない」と伝えられている。、クラブのU-18年間最優秀選手に最年少で輝くなど、国内屈指の逸材として大きな注目を集めてきた。





今夏のプレシーズンマッチでトップチームデビューを果たすなど、公式戦の出場も期待されていたJJ・ガブリエル。しかし『The Athletic』など複数メディアによると、15歳FWはマンチェスター・Uに対して退団希望を通達した模様。選手の家族とクラブの間で軋轢が生じており、自身の登録抹消を求める書面を提出したようだ。クラブ幹部は説得に動いているようだが、仮に選手がイングランド以外のパスポート（アイルランドかキプロス）を





そんな注目を集めるJJ・ガブリエルだが、現在複数の欧州ビッグクラブが獲得に動いているとのこと。『The Athletic』は、バルセロナ、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンなどに加え、レアル・マドリーも接近していると指摘。15回の欧州制覇を誇る世界屈指のビッグクラブは以前から調査を続けており、10日に行われたUEFAユースリーグのサバフ戦（JJ・ガブリエルはハットトリック達成）の活躍を高く評価しているようだ。さらに選手が移籍を決断した場合、獲得レースで有利な立場にあると考えていると伝えられている。





なお、仮にJJ・ガブリエルが移籍する場合、マンチェスター・Uが受け取れるのはFIFAの規定に基づく「育成補償金」のみであり、その額は通常数十万ポンド程度にとどまるとも指摘されている。退団を求め、すでに直近2回のトレーニングを欠席しているとされる15歳の逸材だが、今後の動向に注目だ。