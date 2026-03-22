冨安健洋、日本代表合流前に抜群の輝きも治療を受け交代に…上田綺世、渡辺剛も先発した伝統の一戦はドロー決着

エールディヴィジは22日に第28節が行われ、フェイエノールトとアヤックスが対戦した。

オランダ屈指の名門2クラブによる“デ・クラシケル”。国内屈指の熱狂に包まれるダービーマッチがフェイエノールト・スタディオンで開催された。直近の不振で3位NECと3ポイント差まで迫られている2位フェイエノールトでは、上田綺世と渡辺剛が先発入り。NECを2ポイント差で追う4位アヤックスでは、日本代表復帰を果たした冨安健洋が2試合連続の先発入りを果たしている。

立ち上がりからスタンドが熱狂に包まれる中、フェイエノールトは11分にCKから渡辺剛がヘッドを放ったが、モキオがゴールラインギリギリで見事なクリア。先制点には至らない。一方のアヤックスは押し込まれる展開が続くが、左サイドバックに入った冨安健洋は対峙するハジ・ムサに突破を許さず奮闘。さらに攻撃時には様々なポジションへと移動し、チームの中心としてハイレベルなプレーを披露している。

フェイエノールトは32分、ハジ・ムサのクロスに上田綺世がヘッドで合わせるが、シュートは枠のわずか左へ。一方のアヤックスでは、冨安健洋がハジ・ムサを何度もストップしてチャンスを作らせない。前半はスコアレスで折り返す。

後半立ち上がりはフェイエノールトにチャンス。47分に上田綺世がボックス内で競り勝ちヘッドを放ったが、ここも枠を捕らえない。しかし、先制したのはアヤックスだった。54分、ボックス内に入れたボールは一度跳ね返されたものの、拾ったステュールが豪快なミドルシュートを叩き込んでいる。アウェイチームの一発で、フェイエノールトファンのみが詰めかけたスタンドは静まり返る。

追いかける展開となったフェイエノールトは、65分にハジ・ムサがカットインから強烈なシュート。しかし67分のハジ・ムサの仕掛けは、再び冨安健洋がストップした。

すると71分、アヤックスにアクシデント。先発して見事なパフォーマンスを続けていた冨安健洋がピッチに座り込み、治療を受けることに。そのまま自ら歩いてピッチを後にし、ワインダルと交代となった。

ゴールが欲しいフェイエノールトだが、82分にボックス内でファールがあったとしてPKを獲得。これをモデルが確実に決め、終盤に試合を振り出しに戻した。このままスコアは動かず、白熱のダービーは1-1のドロー決着となっている。