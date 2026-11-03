あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
広告

We may earn a commission on purchases via affiliate links.

messi ronaldoGetty Images
Ryo Mika

「FIFPRO男子ワールド11」最終候補発表！ケイン、ヤマルらに加えメッシ＆C・ロナウドも…9日に選手投票で決定

GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】「FIFPRO男子ワールドイレブン」2026年度の最終候補が発表された。

広告
WOWOWがCL・EL全試合中継！
(C)WOWOW

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

月額加入で全試合視聴可能

関連コンテンツも充実

WOWOWで全試合中継

FIFPRO（国際プロサッカー選手会）は2日、「FIFPRO男子ワールドイレブン」2026年度の最終候補を発表した。

「FIFPRO男子ワールドイレブン」は75カ国、26000人を超えるプロ選手による投票で決定する世界ベストイレブン。2026年の対象は、2025年8月4日から2026年7月19日までの期間におけるパフォーマンスに基づき、同期間で公式戦30試合以上に出場している選手となる。

そしてFIFPROは2日、「FIFPRO男子ワールドイレブン」の最終候補者を発表した。

今回の候補には、先日初めてバロンドールを手にしたハリー・ケイン、バロンドール投票で2位のキリアン・エンバペや3位のラミン・ヤマルらもノミネート。また、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドも候補者入りしている。その他、ブルーノ・フェルナンデスやエンソ・フェルナンデス、ロドリ、フィルジル・ファン・ダイクらも名を連ねている。

広告
広告

純粋な選手投票で決まる唯一の賞である「FIFPRO男子ワールドイレブン」。今年の受賞者は11月9日に発表される。

Related Topics

■2026年「FIFPRO男子ワールドイレブン」最終候補者

▽GK

広告

ティボー・クルトワ（レアル・マドリー、ベルギー）

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／チェルシー、アルゼンチン）

広告

ダビド・ラヤ（アーセナル、スペイン）

▽DF

広告

パウ・クバルシ（バルセロナ、スペイン）

マルク・ククレジャ（チェルシー／レアル・マドリー、スペイン）

広告

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール、オランダ）

ガブリエウ（アーセナル、ブラジル）

広告

アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン、モロッコ）

ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン、ポルトガル）

広告

ウィリアム・サリバ（アーセナル、フランス）

ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン、フランス）

広告

▽MF

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー、イングランド）

広告

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド、ポルトガル）

エンソ・フェルナンデス（チェルシー／マンチェスター・シティ、アルゼンチン）

広告

ペドリ（バルセロナ、スペイン）

デクラン・ライス（アーセナル、イングランド）

広告

ロドリ（マンチェスター・シティ／バルセロナ、スペイン）

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン、ポルトガル）

広告

▽FW

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ、ノルウェー）

広告

ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン、イングランド）

フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン、ジョージア）

広告

キリアン・エンバペ（レアル・マドリー、フランス）

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ、アルゼンチン）

広告

マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン、フランス）

クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル、ポルトガル）

広告

ラミン・ヤマル（バルセロナ、スペイン）

▶CL/EL26-27もWOWOWが全試合生中継・ライブ配信中！

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.