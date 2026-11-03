「FIFPRO男子ワールド11」最終候補発表！ケイン、ヤマルらに加えメッシ＆C・ロナウドも…9日に選手投票で決定

FIFPRO（国際プロサッカー選手会）は2日、「FIFPRO男子ワールドイレブン」2026年度の最終候補を発表した。
「FIFPRO男子ワールドイレブン」は75カ国、26000人を超えるプロ選手による投票で決定する世界ベストイレブン。2026年の対象は、2025年8月4日から2026年7月19日までの期間におけるパフォーマンスに基づき、同期間で公式戦30試合以上に出場している選手となる。
そしてFIFPROは2日、「FIFPRO男子ワールドイレブン」の最終候補者を発表した。
今回の候補には、先日初めてバロンドールを手にしたハリー・ケイン、バロンドール投票で2位のキリアン・エンバペや3位のラミン・ヤマルらもノミネート。また、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドも候補者入りしている。その他、ブルーノ・フェルナンデスやエンソ・フェルナンデス、ロドリ、フィルジル・ファン・ダイクらも名を連ねている。
純粋な選手投票で決まる唯一の賞である「FIFPRO男子ワールドイレブン」。今年の受賞者は11月9日に発表される。
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■2026年「FIFPRO男子ワールドイレブン」最終候補者
▽GK
ティボー・クルトワ（レアル・マドリー、ベルギー）
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／チェルシー、アルゼンチン）
ダビド・ラヤ（アーセナル、スペイン）
▽DF
パウ・クバルシ（バルセロナ、スペイン）
マルク・ククレジャ（チェルシー／レアル・マドリー、スペイン）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール、オランダ）
ガブリエウ（アーセナル、ブラジル）
アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン、モロッコ）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン、ポルトガル）
ウィリアム・サリバ（アーセナル、フランス）
ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン、フランス）
▽MF
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー、イングランド）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド、ポルトガル）
エンソ・フェルナンデス（チェルシー／マンチェスター・シティ、アルゼンチン）
ペドリ（バルセロナ、スペイン）
デクラン・ライス（アーセナル、イングランド）
ロドリ（マンチェスター・シティ／バルセロナ、スペイン）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン、ポルトガル）
▽FW
アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ、ノルウェー）
ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン、イングランド）
フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン、ジョージア）
キリアン・エンバペ（レアル・マドリー、フランス）
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ、アルゼンチン）
マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン、フランス）
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル、ポルトガル）
ラミン・ヤマル（バルセロナ、スペイン）
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