【6/15】コートジボワールvsエクアドルの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕する。グループEではコートジボワールとエクアドルが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップの第1節、コートジボワールvsエクアドルの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

コートジボワールvsエクアドル｜キックオフ時間

コートジボワールvsエクアドル｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

12年ぶりにワールドカップに復帰した、期待の高まりを見せるコートジボワール代表は、ダークホースとして注目されている。2023年のアフリカ王者である彼らは、1月には王座防衛に失敗し、不安定な状態に見えたかもしれないが、平均年齢25歳310日という今大会最年少のチームは、最後の親善試合でフランスに素晴らしい勝利を収め、ワールドカップに向けて勢いに乗っている。

4-3-3のフォーメーションで臨むと予想されるこのチームは、強力なミッドフィールドによってウインガーが自由にプレーできる環境を整えている。しかし、誰がコンスタントにゴールを決めるのかは、次なるディディエ・ドログバを探す旅が続く中で、依然として未解決の謎となっている。ヤン・ディオマンデをはじめとする、ヨーロッパで最も注目される才能を数多く擁しているのは見逃せないところだ。

クラブサッカー最大の試合で、エクアドル人ディフェンダー2人が敵味方に分かれて並ぶのは全く驚くべきことではなかった。5月に行われたチャンピオンズリーグ決勝で、PSGのウィリアン・パチョとアーセナルのピエロ・ヒンカピエが対戦したのだ。 彼らは、予選6試合目に就任した戦術的に優れたセバスチャン・ベッカセセ監督の下、エクアドルが世界サッカー界で最も堅固な守備陣の一つを築き上げる上で、重要な役割を果たしてきた。 エクアドルは19試合無敗を続けており、その堅固な守備ブロックを崩すのは非常に難しいため、多くの人が彼らをダークホースとして推している理由も容易に理解できるだろう。ただし、守備面では素晴らしいものの、得点力に欠け、予選でチームのゴールのほぼ半分を担った36歳のエネル・バレンシアに依然として大きく依存している。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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