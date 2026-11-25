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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・マドリーは、チャンピオンズリーグでPSVに5-1で勝利した。

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レアル・マドリーMFジュード・ベリンガムは、ジョゼ・モウリーニョ監督への感謝を語っている。『as』が伝えた。

24日に行なわれたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節で、PSVと対戦したレアル・マドリー。ホームで先制を許す展開となったが、後半開始早々にフェデリコ・バルベルデが同点弾を奪うと、60分にはベリンガムが衝撃のスーパーゴールを叩き込んで逆転に成功する。その後、キリアン・エンバペの2ゴールやヴィニシウス・ジュニオールがネットを揺らし、終わってみれば5-1の大勝を挙げた。

昨季はケガやチームの不振も相まって、公式戦40試合で8ゴール5アシストにとどまったベリンガム。しかしモウリーニョ監督が就任した今季は、18試合ですでに7ゴール5アシストをマークするなど、チームを牽引する大活躍を続けている。

試合後のミックスゾーンで取材に応じた23歳MFは、「今がキャリアの絶頂期なのか？」と問われると、以下のように語った。

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「そうかもしれないね。今、フットボールを心から楽しめている。監督もスタッフも大好きだし、チームメイトもサポートしてくれるんだ。みんなが支えてくれるからこそ、良いプレーができているんだよ」

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またベリンガムは、「モウリーニョ監督が大きな自信を与えてくれている。だからこそ、とても幸せな状態で、良いプレーができているんだ」と明かすと、成長の鍵を問われて「モウリーニョ。それだけだ」と回答。今季から指揮を執る名将へ全幅の信頼を寄せている。

なお、会見でベリンガムのこの発言について問われたモウリーニョ監督は、「そう言ってくれるのは嬉しいが、私はそうは思わない」とし、こう語っている。

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「ジュードが今の状態にあるのは彼自身のおかげであり、そしてチームメートのおかげだ。私はほんの少し手助けをしているに過ぎない」

「彼は並外れた選手で、すべてを兼ね備えているよ。フィジカル、テクニック、ゲーム理解力、視野の広さ……本当にすべてだ。今日も、もちろん彼一人だけの力ではないが、試合の流れを変えてみせた。彼は傑出した選手だよ。私から見れば、間違いなく世界最高のミッドフィールダーだ」

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「彼は“10番”も“8番”もこなすし、ダブルボランチの一角としてもプレーできる……だからこそ、バロンドールが議論されていた時、彼がトップ10に入っていないことこそがスキャンダルだと言ったんだ」