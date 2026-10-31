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受賞のケインと2位エンバペの差はわずか「28」！バロンドール、トップ10の票数は？

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【欧州・海外サッカー ニュース】2026年のバロンドールは、バイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケインが受賞した。

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先日発表された2026年のバロンドールだが、受賞したハリー・ケインと2位とのポイント差はわずか「28」ポイントだったようだ。

26日にロンドンで行われたセレモニーで発表された2026年のバロンドール。そして、ロンドン出身のケインが33歳にして初めて栄光を掴んだ。昨季バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表合わせて65試合73ゴールを記録し、国内二冠を達成、ワールドカップでは主将としてチームを3位に導いた功績から、トロフィーを手にしている。

しかし、今年のバロンドールは非常に僅差だったようだ。主催する『フランス・フットボール』は30日、投票権を持つ100名のジャーナリストによる投票結果の詳細を発表。受賞したケインは1055ポイントを獲得したが、2位のキリアン・エンバペ（レアル・マドリー）は1027ポイントを獲得しており、その差はわずか「28」ポイントだったことが明らかになっている。

なお、これほどの僅差はバロンドールの歴史でも珍しい模様。『The Athletic』によると、2019年にリオネル・メッシがフィルジル・ファン・ダイクを「7」ポイント差で上回って以来、直近7年間では最も接戦だったという。また、史上最も僅差だったのは1996年と1966年。マティアス・ザマーがロナウドを、ボビー・チャールトンがエウゼビオをそれぞれ「1」ポイント差で上回っている。

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■2026年バロンドール トップ10

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1位：ハリー・ケイン（バイエルン、イングランド） — 1,055ポイント

2位：キリアン・エムバペ（レアル・マドリー、フランス） — 1,027ポイント

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3位：ラミン・ヤマル（バルセロナ、スペイン） — 881ポイント

4位：ロドリ（バルセロナ、スペイン） — 726ポイント

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5位：リオネル・メッシ（インテル・マイアミ、アルゼンチン） — 612ポイント

6位：フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG、ジョージア） — 541ポイント

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7位：ウスマン・デンベレ（PSG、フランス） — 418ポイント

8位：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ、ノルウェー） — 378ポイント

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9位：マイケル・オリーセ（バイエルン、フランス） — 296ポイント

10位：ファビアン・ルイス（PSG、スペイン） — 201ポイント

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.