受賞のケインと2位エンバペの差はわずか「28」！バロンドール、トップ10の票数は？

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【欧州・海外サッカー ニュース】2026年のバロンドールは、バイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケインが受賞した。

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先日発表された2026年のバロンドールだが、受賞したハリー・ケインと2位とのポイント差はわずか「28」ポイントだったようだ。

26日にロンドンで行われたセレモニーで発表された2026年のバロンドール。そして、ロンドン出身のケインが33歳にして初めて栄光を掴んだ。昨季バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表合わせて65試合73ゴールを記録し、国内二冠を達成、ワールドカップでは主将としてチームを3位に導いた功績から、トロフィーを手にしている。

しかし、今年のバロンドールは非常に僅差だったようだ。主催する『フランス・フットボール』は30日、投票権を持つ100名のジャーナリストによる投票結果の詳細を発表。受賞したケインは1055ポイントを獲得したが、2位のキリアン・エンバペ（レアル・マドリー）は1027ポイントを獲得しており、その差はわずか「28」ポイントだったことが明らかになっている。

なお、これほどの僅差はバロンドールの歴史でも珍しい模様。『The Athletic』によると、2019年にリオネル・メッシがフィルジル・ファン・ダイクを「7」ポイント差で上回って以来、直近7年間では最も接戦だったという。また、史上最も僅差だったのは1996年と1966年。マティアス・ザマーがロナウドを、ボビー・チャールトンがエウゼビオをそれぞれ「1」ポイント差で上回っている。

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■2026年バロンドール トップ10

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1位：ハリー・ケイン（バイエルン、イングランド） — 1,055ポイント

2位：キリアン・エムバペ（レアル・マドリー、フランス） — 1,027ポイント

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3位：ラミン・ヤマル（バルセロナ、スペイン） — 881ポイント

4位：ロドリ（バルセロナ、スペイン） — 726ポイント

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5位：リオネル・メッシ（インテル・マイアミ、アルゼンチン） — 612ポイント

6位：フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG、ジョージア） — 541ポイント

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7位：ウスマン・デンベレ（PSG、フランス） — 418ポイント

8位：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ、ノルウェー） — 378ポイント

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9位：マイケル・オリーセ（バイエルン、フランス） — 296ポイント

10位：ファビアン・ルイス（PSG、スペイン） — 201ポイント