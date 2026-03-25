右SB続々離脱のイングランド代表で追加招集もされず…27歳DFの状況は「侮辱に近い」と著名記者指摘

イングランド代表に招集されなかったレアル・マドリーDFトレント・アレクサンダー＝アーノルドについて、著名記者ヘンリー・ウィンター氏が持論を展開した。

2018年6月に19歳でイングランド代表デビューを果たし、2度のワールドカップやEUROにも出場、34キャップを数えるアレクサンダー＝アーノルド。しかし2025年1月にトーマス・トゥヘル監督が就任して以降は、ケガの影響もあってか1試合の出場に留まっている。

そして日本代表、ウルグアイ代表と対戦する3月のインターナショナルウィークでトゥヘル監督は35名の選手を招集したものの、アレクサンダー＝アーノルドは招集外に。さらに右サイドバックとして想定していたジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン）が離脱したが、追加招集は3年半チームから遠ざかっていたベン・ホワイト（アーセナル）に決定。27歳DFは選ばれていない。

こうした状況について、ウィンター氏は自身のSNSで持論を展開している。

「長らく代表から遠ざかっていたベン・ホワイトが復帰したことは、トゥヘルから依然として冷遇されているトレント・アレクサンダー＝アーノルドにとって侮辱に近いとも言えるだろう」

「リース・ジェイムズが負傷、カイル・ウォーカーとキーラン・トリッピアーが代表引退、そして今度はジャレル・クアンサーが離脱。しかし、アレクサンダー＝アーノルドは未だ招集されていない。チャンピオンズリーグでレアル・マドリーの右サイドバックを務め、試合の流れを変えるパスを出せ、PK戦のキッカーでもある男が、だ」

「ホワイトの招集により、イングランドのファンやアレクサンダー＝アーノルド本人の反応は興味深い。ホワイトも、なぜ3年半代表チームを敬遠していたかを説明する必要がありそうだ。FAのビデオコンテンツに期待したい。2024年3月、ガレス・サウスゲート前監督は、ホワイトが代表招集を望んでいないと明かした。コーチだったスティーブ・ホランドとの確執は以前から噂されている（サウスゲートは否定した）」

そのうえで、「トゥヘルは明らかにアレクサンダー＝アーノルドを高く評価していない。この状況はますます不可解だ。ホワイトは明らかに守備的なサイドバックで、攻撃参加もできるものの、アレクサンダー＝アーノルドのようなインパクトには欠ける」とし、トゥヘル監督の判断に苦言を呈した。