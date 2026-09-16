アジア競技大会2026愛知・名古屋の会場一覧

2026年9月に愛知・名古屋を中心に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」が開催される。
本記事では、第20回アジア競技大会の会場一覧、視聴方法を紹介する。
第20回アジア競技大会｜会場一覧
競技
種別等
競技会場
水泳
競泳
東京アクアティクスセンター
飛込
東京アクアティクスセンター
アーティスティックスイミング
古橋廣之進記念浜松市総合水泳場［ToBiO］
水球
名古屋市総合体育館［レインボープール］
アーチェリー
リカーブ
岡崎中央総合公園多目的広場
陸上競技
トラック／フィールド
名古屋市瑞穂公園陸上競技場
マラソン
名古屋市瑞穂公園陸上競技場（都心コース）
競歩
愛知県庁・名古屋市役所周辺コース
バドミントン
一宮市総合体育館
野球・ソフトボール
野球
岡崎中央総合公園野球場
野球
豊橋市民球場
ソフトボール
安城市総合運動公園ソフトボール場
バスケットボール
バスケットボール
愛知国際アリーナ
3x3バスケットボール
金城ふ頭駅前特設コート
ボクシング
西尾市総合体育館
ブレイキン
愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］
カヌー・カヤック
スプリント
三好池カヌー競技場
スラローム
矢作川カヌースラロームコース
コンバットスポーツ
柔術
愛知県武道館
クラッシュ
愛知県武道館
総合格闘技
名古屋市稲永スポーツセンター
クリケット
T20
愛知県口論義運動公園
自転車競技
トラック
伊豆ベロドローム
ロードレース
新城市内特設コース
マウンテンバイク
小幡緑地
BMXレーシング
名古屋競輪場 BMXレースコース
BMXフリースタイル
愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］
馬術
馬場馬術・総合馬術・障害馬術
馬事公苑
Eスポーツ
愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］
フェンシング
フルーレ・エペ・サーブル
愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］
サッカー
豊田スタジアム
ゴルフ
春日井カントリークラブ東コース
体操
体操
名古屋市総合体育館［レインボーホール］
ハンドボール
春日井市総合体育館
ホッケー
岐阜県グリーンスタジアム
柔道
愛知国際アリーナ
カバディ
東海市民体育館
空手
形
豊橋市総合体育館
近代五種
安城市総合運動公園
パデル
調整中
ローイング
長良川国際レガッタコース
ラグビー
ラグビー7s
名古屋市瑞穂公園ラグビー場
セーリング
海陽ヨットハーバー
セパタクロー
名古屋市瑞穂公園体育館
射撃
ライフル
愛知県総合射撃場
スケートボード
愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］
スポーツクライミング
名古屋市国際展示場［ポートメッセなごや］第1展示館
スカッシュ
名古屋金城ふ頭アリーナ
サーフィン
田原市赤羽根町大石海岸［太平洋ロングビーチ］
卓球
スカイホール豊田
テコンドー
キョルギ
豊橋市総合体育館
テニス
テニス
名古屋市東山公園テニスセンター
テックボール
調整中
トライアスロン
蒲郡市内特設コース
バレーボール
バレーボール
岡崎中央総合公園総合体育館
バレーボール
小牧市スポーツ公園総合体育館
ビーチバレーボール
碧南緑地ビーチコート
ウエイトリフティング
名古屋市中小企業振興会館
レスリング
フリースタイル
名古屋市稲永スポーツセンター
武術太極拳
套路
愛知県武道館
第20回アジア競技大会｜おすすめ視聴方法U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、地上波・TBS系列で中継される。インターネットでは『U-NEXT』でライブ配信される。
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- 登録完了
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。