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20260325_marcus_01Getty Images
Ao Sato

名古屋の新加入マルクス・ヴィニシウスが負傷…左脛骨内果骨折と診断

名古屋グランパス
J1 リーグ
V. Marcus

【サッカー Jリーグ ニュース】名古屋グランパスのマルクス・ヴィニシウスが負傷。

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名古屋グランパスは25日、マルクス・ヴィニシウスの負傷を発表した。

クラブの発表によれば、マルクス・ヴィニシウスは21日のトレーニング中に負傷。MRI、CT検査の結果、左脛骨内果骨折と診断された。なお、全治や離脱期間については明かされていない。

現在28歳のマルクス・ヴィニシウスは今シーズンにFC今治から名古屋入り。今シーズンはここまで明治安田J1百年構想リーグに7試合出場していた。

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