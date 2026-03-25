名古屋の新加入マルクス・ヴィニシウスが負傷…左脛骨内果骨折と診断

名古屋グランパスは25日、マルクス・ヴィニシウスの負傷を発表した。
クラブの発表によれば、マルクス・ヴィニシウスは21日のトレーニング中に負傷。MRI、CT検査の結果、左脛骨内果骨折と診断された。なお、全治や離脱期間については明かされていない。
現在28歳のマルクス・ヴィニシウスは今シーズンにFC今治から名古屋入り。今シーズンはここまで明治安田J1百年構想リーグに7試合出場していた。
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