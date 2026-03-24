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Emma Mizuki

去就賑わうエンソ「レアル・マドリー？ 正直何もないし、話し合いはゼロだ」

【欧州・海外サッカー ニュース】チェルシーのアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスがレアル・マドリーと紐づく去就について口を開く。

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チェルシーのアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスが去就に言及した。

2023年1月にベンフィカから当時のイギリス最高額となる移籍金1億2100万ユーロ（約222億3000万円）でチェルシー入りしたエンソ。今やゲームキャプテンを任される試合もあるなど、中盤の軸として欠かせぬ存在と化し、現行契約も2032年夏までと長期を残している。

そんな25歳MFだが、パリ・サンジェルマン（PSG）とのチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド・2ndレグも0-3と敗れ、2戦合計2-8で敗退が決まった後、一部のメディアで「（来季もチェルシー残留？） わからない」と去就を濁し、注目を集めた。

スペイン『as』によると、渦中のエンソはアルゼンチン代表に合流すべく、降り立ったエセイサ国際空港で囲みのインタビューに応対。そのなかで改めて去就を問われ、こう返したという。

「シーズンが終わるまであと数カ月ある。レアル・マドリー？ 正直、何もないし、話し合いはゼロだ。今はチェルシーに、残りの試合に集中している。（今夏の2026年北中米）ワールドカップ（W杯）が終わってまた考えよう」

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なお、エンソは今季のチェルシーでここまで公式戦46試合で12得点6アシストをマーク。移籍となれば、大注目の存在となるが、果たして。

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