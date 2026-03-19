サッカーゲーム『eFootball™』のアンバサダーを務めているスペイン代表FWラミン・ヤマルが19日、公式Xに登場。動画内で「一緒にプレーしたい」6選手について語っている。

18歳ながらバルセロナで中心選手としてプレーするヤマル。今季もここまで公式戦38試合で20ゴール・15アシストを記録する。

そのヤマルは、『eFootball™』の”Lamine Yamal’s Choice”という形で、レジェンド6選手を選出。そのうち3選手が登場するガチャが19日から開催される。ヤマルは、ジャンルイジ・ブッフォン、カルレス・プジョル、デコ、アンドレス・イニエスタ、ロナウジーニョ、ディディエ・ドログバといった6人を選び、それぞれこのように語っている。

「ブッフォンはGKの中でも特に印象に残っている選手だし、世代が違うからこそ、もっと彼のプレーを見たかった」

「プジョルを選んだ理由はシンプルでバルサのキャプテンだからさ」

「彼に関しては今もチームメイトだし、彼のクオリティは間違いないよ（デコはバルサのSD）」

「イニエスタはずっと見てきたバルサのレジェンドで史上最高のMFだと思っているよ」

「ロナウジーニョは本当に素晴らしい選手だし誰よりもサッカーを楽しんでプレーいたからね」

「ドログバは好きな選手の一人だしアフリカを代表するストライカーでもあるからね」