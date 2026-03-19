日本代表、イギリス遠征招集メンバーを発表！ 冨安健洋が復帰、塩貝健人が初招集…W杯メンバー発表最後のテストマッチ

日本サッカー協会(JFA)は19日、3月の英国遠征に臨む日本代表招集メンバーを発表した。

いよいよ今夏に開催される北中米ワールドカップ(W杯)。8大会連続8回目の出場となる森保一監督率いる日本代表では、生き残りをかけたサバイバルが佳境を迎えようとしている中、28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を行う。これがW杯メンバー発表前最後のテストマッチとなる。

そして、JFAは19日に招集メンバー28名を発表。堂安律や鎌田大地らが順当に名を連ねた中、長期離脱から復帰した冨安健洋や伊藤洋輝が招集されたほか、ヴォルフスブルクの塩貝健人が初招集された。一方、負傷で離脱している南野拓実と久保建英、遠藤航、板倉滉、町田浩樹らが招集外。同日に負傷が発表された長友佑都もメンバーから外れている。

今回発表された招集メンバーは以下の通り。

■日本代表招集メンバー

▽GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ/イタリア）

▽DF

谷口彰悟（シント＝トロイデン/ベルギー）

渡辺剛（フェイエノールト/オランダ）

冨安健洋（アヤックス/オランダ）

安藤智哉（ザンクト・パウリ/ドイツ）

伊藤洋輝（バイエルン/ドイツ）

瀬古歩夢（ル・アーヴル/フランス）

菅原由勢（ブレーメン/ドイツ）

鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）

▽MF/FW

伊東純也(ゲンク/ベルギー)

鎌田大地（クリスタル・パレス/イングランド）

三笘薫(ブライトン/イングランド)

小川航基（NEC/オランダ）

前田大然（セルティック/スコットランド）

堂安律（フランクフルト/ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト/オランダ）

田中碧（リーズ/イングランド）

町野修斗（ボルシアMG/ドイツ）

中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）

佐野海舟（マインツ/ドイツ）

鈴木唯人（フライブルク/ドイツ）

藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ/ドイツ）

佐野航大（NEC/オランダ）

塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）※初招集

後藤啓介（シント＝トロイデン/ベルギー）

佐藤龍之介（FC東京）