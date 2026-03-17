チェルシー圧倒のPSGやマン・C連破のレアルらが8強入り！ 守田英正所属のスポルティングCPも大逆転で進出【CLラウンド16・2ndレグまとめ】

チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・2ndレグの4試合が17日に開催。スポルティングCP、レアル・マドリー、パリ・サンジェルマン（PSG）、アーセナルがベスト8入りを決めた。

ホームでの1stレグを3-0を先勝して、さらなる躍進の気運を高めたボデ/グリムトだが、敵地でのリターンレグは戦況が一変。ホームでの2ndレグに守田英正も先発したスポルティングCPが3-0のスコアで延長戦に持ち込むと、その後も勝ち越し、ダメ押しと勢いで上回って5-0と快勝し、2戦合計スコア5-3の大逆転で8強入りを果たした。

3点差を追いかけ、ホームで2ndレグを迎えたマンチェスター・シティだが、前半にベルナルド・シウバが決定機阻止で一発退場＆PK献上。このPKをヴィニシウス・ジュニオールが決め、より優勢のレアル・マドリーは41分にアーリング・ハーランドの一発を喰らったが、90＋3分にヴィニシウスがこの日2ゴール目となる勝ち越し弾で2-1と勝利。2戦合計5-1で8強入りした。

ホームでチェルシーに5-2と先勝したPSGは敵地での2ndレグでも先制するなど、主導権を明け渡さず。フヴィチャ・クヴァラツヘリア、ブラッドリー・バルコラ、セニー・マユルのゴールでさらに突き放すと、守りでもチェルシーの反撃を跳ね返し続け、3-0と勝利。2戦合計スコア8-2と圧倒した前回王者が連覇に向けてまた一歩前進した。

アウェイとなるレヴァークーゼンとの1stレグをドローに持ち込み、2ndレグをホームで迎えたアーセナルは前半にエベレチ・エゼが先制弾を記録すると、後半にデクラン・ライスが追加点。2ndレグを2-0の勝利で飾り、2戦合計スコア3-1で準々決勝進出が決定した。17日開催のCLラウンド16・2ndレグ結果は以下の通り。

▽3/17

スポルティングCP 5-0（2戦合計5-3） ボデ/グリムト

マンチェスター・シティ 1-2（2戦合計1-5） レアル・マドリー

チェルシー 0-3（2戦合計2-8) パリ・サンジェルマン

アーセナル 2-0（2戦合計3-1) レヴァークーゼン

▽3/18

リヴァプール vs ガラタサライ

バルセロナ vs ニューカッスル

トッテナム vs アトレティコ・マドリー

バイエルン vs アタランタ