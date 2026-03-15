上田綺世が所属するフェイエノールトは15日、エールディヴィジ第27節でエクセルシオールとホームで対戦した。

直近リーグ戦2試合で未勝利中の2位・フェイエノールト(勝ち点49)。15位のエクセルシオール(勝ち点26)とのロッテルダムダービーで3試合ぶり白星を飾りたいところだったが、28分にアルトゥー・ザグレにゴールネットを揺らされて先手をとられる。

1点ビハインドで試合を折り返したフェイエノールトは49分、先発した上田が味方のスルーパスに抜け出してゴール左に流し込む。2戦連発かと思われたが、VARが介入すると、ここはオフサイドの判定が下されてゴール取り消しに。

それでもフェイエノールトは58分、左サイドでパスを受けたジョーダン・ボスがクロスを送ると、ファーサイドで収めた上田がノーステップで右足を一振り。アウトサイドにかけたボールが、相手守護神の逆をついてゴール右に吸い込まれた。

正真正銘の2試合連続ゴールを決めた上田はさらにその1分後、後方のビルドアップからダイレクトで小気味よくつないだ中で供給されたラヒーム・スターリングの絶妙なスルーパスに反応。相手DFを置き去りにすると、GKとの一対一を制した。





2試合連続2ゴールの活躍でチームを逆転に導いた上田は、81分にピッチを後に。チームもこのリードを守り抜き、2-1で3試合ぶり白星を飾った。