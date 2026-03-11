レアルやPSGがベスト8入りに前進！ プレミア勢は全6チームが先勝逃す事態に【CLラウンド16・1stレグまとめ】

チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・1stレグの4試合が11日に開催された。

11日開催で注目のレアル・マドリーvsマンチェスター・シティは3-0の勝利で前者に軍配。フェデリコ・バルベルデが前半だけでハットトリックをやってのけ、圧倒したレアル・マドリーが敵地でのリターンレグに向けてホームで大きなアドバンテージを手にした。

パリ・サンジェルマン（PSG）とチェルシーはブラッドリー・バルコラのゴールで前者が先制した流れからシーソーゲームに。だが、PSGは74分にヴィティーニャが勝ち越し弾を決めると、その後にフヴィチャ・クヴァラツヘリアが2発で続き、5-2で先勝した。

そのほか、快進撃が続くボデ/グリムトはスポルティングCPにホームで3-0と先勝。4冠の期待もかかるアーセナルはレヴァークーゼンとの敵地戦で苦しみながらも終盤にカイ・ハヴァーツのPK弾で追いつき、ホームでの2ndレグに向けて1-1のドローに持ち込んでいる。

なお、今大会出場の全6チームが勝ち残っているプレミアリーグ勢だが、10日に登場したリヴァプール、ニューカッスル、トッテナムはそれぞれ勝てず。さらに、11日開催でもアーセナル、マンチェスター・C、チェルシーが揃って先勝を逃し、1stレグでの戦績は2分け4敗となっている。

11日開催のCLラウンド16・1stレグ結果は次の通り。

▽3/11

レヴァークーゼン 1-1 アーセナル

レアル・マドリー 3-0 マンチェスター・シティ

ボデ/グリムト 3-0 スポルティングCP

パリ・サンジェルマン 5-2 チェルシー

▽3/10

ガラタサライ 1-0 リヴァプール

ニューカッスル 1-1 バルセロナ

アトレティコ・マドリー 5-2 トッテナム

アタランタ 1-6 バイエルン