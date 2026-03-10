プレミア3チームが先勝ならず…伊藤洋輝所属のバイエルンやアトレティコが8強入りに前進【CLラウンド16・1stレグまとめ】

チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・1stレグの4試合が10日に開催された。

ノックアウトフェーズプレーオフを経て、いよいよベスト16の戦いに突入したCL。今大会に出場する全6チームが勝ち残り、強さを示すプレミアリーグ勢だが、リヴァプールとトッテナムがそれぞれ敵地で先勝を許した。また、バルセロナと激突したニューカッスルもホームで先制こそしたものの、終盤のPK献上で引き分け、先勝を逃している。

一方で、ラ・リーガ勢ではバルセロナこそ何とか敗戦を回避する結果にとどまったものの、アトレティコ・マドリーはホームでトッテナムのミスも突いて5発先勝。そして、伊藤洋輝が負傷欠場したバイエルンはアタランタとのアウェイ戦を6-1と完勝し、ベスト8入りに大きく前進している。10日開催のCLラウンド16・1stレグ結果は次の通り。

▽3/10

ガラタサライ 1-0 リヴァプール

ニューカッスル 1-1 バルセロナ

アトレティコ・マドリー 5-2 トッテナム

アタランタ 1-6 バイエルン

▽3/11

レヴァークーゼン vs アーセナル

レアル・マドリー vs マンチェスター・シティ

ボデ/グリムト vs スポルティングCP

パリ・サンジェルマン vs チェルシー