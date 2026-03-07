マン・Uが4年連続でシーズンチケットを値上げ 「国内および欧州でトップに返り咲く目標がある」

マンチェスター・ユナイテッドが来季もシーズンチケットの値段を値上げする。

マンチェスター・Uは6日、2026-27シーズンのシーズンチケットに関してを発表。ホーム戦におけるすべてのエリアでシーズンチケットの価格を5％ほど上げるという。成人は1試合平均2ポンド、16歳以下は1試合平均1ポンドの値上げで、成人向けのシーズンチケット価格は最低646ポンドになるようだ。

クラブは「我々はマンチェスター・Uを国内および、欧州でトップに返り咲かせるという目標があります。ファンのみなさまに最高の体験を提供するため、チームへの投資と施設の改修を継続していきたいと考えています。また、インフレとコスト上昇を考慮し、クラブの財政的に持続可能な状態を維持する必要があります」などと説明している。

『The Athletic』によると、マンチェスター・Uがシーズンチケットの値上げに動くのはこれで4シーズン連続になるとのこと。この発表を受け、ファングループ『マンチェスター・Uサポーターズ・トラスト（MUST）」はさらなる値上げのほか、併せて明らかになったホスピタリティ席の増設による一部座席の移動に不満を示しているようだ。

マンチェスター・Uはマイケル・キャリック暫定体制のもとで持ち直し、直近のプレミアリーグ8試合で6勝1分け1敗。順位も3位に浮上し、来季のチャンピオンズリーグ（CL）復帰にまい進している。