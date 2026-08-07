「2026スーパーフォーミュラ 第8戦SUGO」が、8月8日(土)、9日(日)に行われる。

本記事では、「2026スーパーフォーミュラ第8戦SUGO」の放送予定や視聴方法などを紹介する。

スーパーフォーミュラ第8戦SUGO｜日程

「2026スーパーフォーミュラ第8戦SUGO」は日本時間8月8日(土)に予選、9日(日)に決勝が開催される。

国内最高峰のレースである「スーパーフォーミュラ」の第8戦であり、国内のトップドライバーたちが日本一速いドライバーの座を争う。

スーパーフォーミュラ第8戦SUGO｜放送・配信予定

「スーパーフォーミュラ第8戦SUGO」は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』、『DAZN』、『FOD』で中継・ライブ配信されるほか、「ABEMA」で決勝のみ無料ライブ配信される。

『J SPORTS』については、衛星放送『J SPORTS』では予選と決勝、ネット『J SPORTSオンデマンド』では予選と決勝だけでなくフリー走行まですべて視聴することができる。『DAZN』と『FOD』は全セッションをライブ配信予定だ。

また、『FOD』、『DAZN』、『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルからも視聴可能だが、『J SPORTSチャンネル』のみ3日間の無料体験期間が設けられている。

■放送/配信日程

J SPORTSのおすすめ視聴方法

2026シーズンのスーパーフォーミュラは衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。プライム会員登録が必要だが、プライム会員登録は30日間無料となる。

また、J SPORTSオンデマンドも3日間の無料体験を設けている。

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円(税込み)）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

DAZNのおすすめ視聴方法

DAZNでは2026年のスーパーフォーミュラをライブ配信している。

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