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2025 Italy GPGetty Images
フジテレビNEXTでF1全セッション配信！スカパー！経由で加入初月の視聴料0円
Yuta Tokuma

F1第13戦イタリアGPのテレビ放送・ネット配信予定

2026年F1第13戦イタリアグランプリのテレビ中継/ネット配信予定・タイムスケジュールを紹介。フリー走行・予選・決勝の開始時間は？

2026シーズンのFormula1（F1）世界選手権第13戦のイタリア・グランプリ（イタリアGP）が、9月4日(金)から6日(日)に開催される。

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本記事では、F1イタリアGPのタイムスケジュールとテレビ放送予定を紹介する。

イタリアGP｜日程・スケジュール

日程(日本時間)

セッション

9月4日(金)19:30 - 20:30

フリー走行1

9月4日(金)23:00 - 24:00

フリー走行2

9月5日(土)19:30 - 20:30

フリー走行3

9月5日(土)23:00 - 24:00

予選

9月6日(日)22:00-

決勝

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イタリアGP｜テレビ放送・ネット配信予定

2026年シーズンのF1は、日本国内の視聴環境が大きく変わる。2026年から2030年までの5年間、F1の放送権および配信権はフジテレビが独占的に保有(独占オールライツ契約)する。

2026年以降は、全24戦のフリー走行から予選、スプリント、決勝までをCS放送『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』、もしくはネット『フジテレビNEXTsmart』で放送・配信される。さらに、フジテレビの配信プラットフォーム『FOD F1TV』でもF1のライブ配信が実施。また、オンボード映像やチーム無線など多角的な視聴体験が可能になる。

その他、地上波『フジテレビ系列』が11年ぶりにF1放送を再開する予定。年間5戦程度がダイジェスト形式で放送される見込みだ。

なお、ネット『DAZN』でのF1配信は、2025年シーズンで終了した。

視聴手段

サービス

CS放送

フジテレビNEXT ライブ・プレミアム
[スカパー！経由なら加入初月の視聴料0円]]

ネット配信

フジテレビNEXTsmart
[フジテレビNEXT加入者は追加料金なし]

動画配信

FOD F1TV

地上波

フジテレビ系列

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フジテレビNEXTsmartの登録方法

『フジテレビNEXTsmart』は、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」の番組などをスマホ・タブレット・PCなどを用いてネット上で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要で、加入後すぐにF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

また、スカパー！経由で『フジテレビNEXT』に加入した場合、スカパー！番組配信にて追加料金なしで『フジテレビNEXTsmart』の利用が可能。スカパー！経由で加入した場合、初月の視聴料が0円となる。(※初月解約不可。2カ月目～月額3,009円/税込)

登録方法

  1. スカパー！経由でフジテレビNEXTの加入ページ
  2. 利用規約に同意し、「手続きページへ進む」
  3. 「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」を選択して「次のステップへ進む」
  4. ログイン・新規登録後に必要情報を入力すれば加入完了！
  5. 「スカパー！番組配信」から「フジテレビNEXTsmart」が視聴可能！

月額料金は『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』と共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。

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