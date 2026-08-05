【2026-27】Jリーグ(J1・J2・J3)の放送・配信予定｜DAZN以外の無料視聴方法・テレビ中継はある？

2026年のJリーグは、J1・J2・J3の各クラブが新シーズンを戦うなか、試合の視聴方法にも注目が集まる。

本記事では、2026年のJリーグ(J1・J2・J3)の放送・配信予定、テレビ中継の有無、DAZN以外で無料視聴を紹介する。

Jリーグ(J1・J2・J3)の放送・配信予定は？

2026-27シーズンのJリーグは、J1・J2・J3の全試合が『DAZN』でライブ配信される予定だ。DAZNは、2026-27シーズンから2032-33シーズンまでJリーグのインターネット配信権を保持しており、Jリーグ全試合を視聴できる中心的なサービスとなる。

J1だけでなく、J2・J3も含めて全試合をライブで見られるのがDAZNの大きな特徴だ。応援しているクラブのホーム・アウェイゲームを通して追いたい場合や、複数カテゴリーの試合をチェックしたい場合にも利用しやすい。

一方、地上波やBS、CSでのテレビ中継は、一部の注目試合や地域ごとの放送に限られる可能性がある。そのため、Jリーグを継続的に視聴するなら、全試合ライブ配信に対応するDAZNが基本の選択肢となる。

DAZN以外の無料視聴方法・テレビ中継はある？

Jリーグ(J1・J2・J3)は『DAZN』での全試合ライブ配信が基本となるが、一部の試合はDAZN以外でも無料視聴できる場合がある。

DAZNでは、無料会員登録で利用できる「DAZN Freemium」により、不定期で配信される一部試合を視聴できる。クレジットカード登録なしで利用できるため、対象試合がある場合は無料視聴の選択肢となる。

テレビ放送では、NHK総合やNHK BS、地方局などで一部試合が中継されることがある。ただし、全試合がテレビ放送されるわけではなく、開幕戦や優勝争いに関わる注目カード、地元クラブのホームゲームなどに限られるケースが多い。

また、2026年8月7日(金)に行われる開幕記念マッチの横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズは、フジテレビ系列で地上波全国生中継されることが決定している。Jリーグのゴールデンタイム地上波全国中継は24年ぶりとなり、2026-27シーズン開幕を象徴する一戦として注目だ。

視聴方法 放送・配信先 無料視聴 内容 ネット配信 DAZN Freemium △ 無料会員登録で一部試合を視聴可能。不定期配信のため対象試合は事前確認が必要 テレビ放送 NHK総合 ○ 開幕戦や優勝決定戦など、注目度の高い試合を年に数回全国放送する可能性あり テレビ放送 NHK BS ○ 毎節0～1試合程度、注目カードを中心に生中継される傾向あり テレビ放送 地方局 ○ 地元クラブのホームゲームを中心に不定期で放送。視聴地域は限定される テレビ放送 フジテレビ系列 ○ 2026年8月7日(金)の横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズを地上波全国生中継予定

2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法

『DAZN』では2026-27シーズン明治安田Jリーグ開幕前の一部プレシーズンマッチ、さらには2026-27シーズンの明治安田Jリーグをライブ配信する。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を見逃し視聴可能。その他、新シーズンのJリーグやラ・リーガ、サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグファンタジーカードで試合観戦がさらに楽しい！開幕特典・遊び方は？

© JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE. © Mynet Inc.

「Jリーグファンタジーカード(J.League Fantasy Card)」とは、スマホやPC、タブレットなどで選手カードを集めて遊ぶことができるJリーグ公式のデジタルトレーディングカードだ。

総勢約1,700名のJ1・J2・J3クラブ所属選手がデジタルトレカとして登場し、中にはユニフォームパッチ付きや特別デザインなど希少なレアカードが存在する。現実の試合前には活躍を予想する選手を手持ちの中から5枚選んでエントリーすることで、試合後に発表される活躍ランキングに応じてファンタジーポイントをゲット。スコアに応じてランキングを確認し、報酬を得ることができる。

さらにカードを集めることで得られるポイントによって「選手カードパック」から「JFCオリジナルグッズ」といった豪華特典が得られたり、推し選手の活躍度をポイントで振り返ることができたり、遊び方は盛りだくさんだ。

今なら開幕特典あり！登録方法は？

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「Jリーグファンタジーカード」は、2026年7月30日(木)～9月6日(日)23時59分の期間に限定キャンペーンを実施。期間中は新規登録特典として選手カード30枚がプレゼントされるほか、お気に入りクラブ選手カードも10枚追加で付与。チュートリアル突破で受け取ることができる。さらに、条件を満たしたキャンペーン参加者のうち抽選で1名に「オールスターリアルカード60枚」や「JリーグオールスターDAZNカップ決勝戦の試合球」がプレゼントされるなどの豪華キャンペーンも行われている。

「Jリーグファンタジーカード」へは、JリーグIDやJFA ID、dアカウント、楽天ID、LINE、Facebookなど複数の方法で手軽にログイン可能。興味のある方は、まずは公式サイトから詳細をチェックしてみよう。