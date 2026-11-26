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【欧州・海外サッカー ニュース】バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）のヨシュア・キミッヒがクラブ首脳陣に苦言を呈した。

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バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）のヨシュア・キミッヒがクラブ首脳陣に苦言を呈した。

バイエルン・ミュンヘンはUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節で上田綺世の所属するリーグ・アンのLOSCリールと対戦し、1-2で敗れた。

キミッヒは試合後に「僕が理解できないのは、これが公に伝えられているやり方だ。こんなことは決してあってはならない！選手を犠牲にしてこんなことが行われているなんて。もちろん、クラブは常に最優先であり、選手よりも大きいが、それでも個人よりも大きいわけではない。これは全く受け入れられないことであり、バイエルンらしくない！」と、同僚のMFジャマル・ムシアラへのクラブの対応について発言した。『Bild』が伝えた。

ムシアラは近年コンディションの問題に悩まされており、昨夏には腓骨の骨折で長期離脱を強いられると、先日には神経機能障害を告白するなど、難しい時期が続いている。 先日ウリ・ヘーネス名誉会長が「かつてのようなパフォーマンスレベルを取り戻すことは決してないかもしれない」と語ると、この発言を受けたヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEO、カール＝ハインツ・ルンメニゲ取締役も、同選手の状態に疑念を向けていた。

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キミッヒはムシアラを擁護する。

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「このような形で起こるべきではなかったし、僕には全く理解できないことだ」

「選手のパフォーマンスに関しては、批判されるのは当然だ。それは全く正当なことで、我々はそれに対処しなければならない。それがこの仕事の一部だ。しかし、これは別の問題であり、公にではなく内部で解決すべきことだと考えている。特にバイエルン・ミュンヘンのようなクラブは、家族のような結束力、団結を重んじるクラブであるはずだ。特に今の状況下で、これは本当に驚きだ」

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「クラブの状況は理解している。とはいえ、これは直接話し合うべきことであり、ジャマルの代理人かジャマル本人と話し合うべきことだ。そして、クラブ側もそれに応じる姿勢だと思う」

さらにキミッヒは「正直に言うと、ジャマルは外で起こっていること全てを完全に把握しているわけではないように感じる。そして、それはおそらく良いことでしょう。私にとって重要なのは、彼が毎日ゼーベナー・シュトラーセ（バイエルン・ミュンヘンの練習場）に来て、サッカーを楽しむことだ。それが彼の状況において最も重要なこと。僕は毎日彼に会っている。彼がどのように練習しているか、どれほど一生懸命に取り組んでいるかを見ている。それも彼の状況における重要な要素だ。彼がプロ意識に欠けているから問題が起きているわけではない。彼は毎日練習に来て、当然ながら自分の能力を最大限に発揮しようとし、毎日非常に一生懸命に練習し、間違いなくチームの一員であることを楽しんでいる」と語った。