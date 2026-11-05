「唯一無二の選手だ」モウリーニョ監督、CLで躍動のレアル・マドリーMFベリンガムを絶賛「完璧なミッドフィルダー」

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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・マドリー（ラ・リーガ）のイングランド代表MFジュード・ベリンガムがUEFAチャンピオンズリーグで躍動した。

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レアル・マドリー（ラ・リーガ）のジョゼ・モウリーニョ監督が、イングランド代表MFジュード・ベリンガムを絶賛した。

レアル・マドリーが4日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節でAEKアテネと対戦して、3-2で勝利した。

先制点を奪われたが、ベリンガムを中心に攻め立てて、同選手が同点弾を記録。勝ち越しを許すも、再びベリンガムのパスから決定機を生み出して最後はキリアン・エンバペがゴールを決めた。

苦戦を強いられるも、後半アディショナルタイムにフェデリコ・バルベルデが決勝点を奪って、白星を飾った。

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試合後にモウリーニョ監督は「私が来て以来、彼は素晴らしい活躍を見せている」とベリンガムを絶賛した。『ESPN』が伝えた。

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「彼は唯一無二の選手だ。世界中を見渡しても、彼のようなあらゆる面で完璧なミッドフィルダーは他にいない。言葉にならないほど素晴らしい選手だ」

「たとえ目立たない日でも、彼は常に努力、リーダーシップ、野心、質の高さ、得点チャンスをつかむ才能、そしてゴールをもたらしてくれる…」

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「彼は並外れた選手だ。もう一度言うが、このチームに恵まれて本当に幸運だ」

ベリンガムは今シーズン公式戦15試合に出場し、5ゴール4アシストを記録している。