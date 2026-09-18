シャルケMF田中聡、日本代表前に定位置を懸けた注目の一戦へ「非常に難しい決断を迫られている」

24歳の田中聡は17日に発表された日本代表のメンバーに名を連ねた。今夏に移籍したブンデスリーガのシャルケでも好プレーを披露しているなか、ミロン・ムスリッチ監督の悩みを『Bild』が伝えている。

田中は今季ここまでリーグ戦2試合に出場。シーズン開幕戦のアウクスブルク戦はベンチにとどまったが、2節のバイエルン・ミュンヘン戦で先発すると攻守に奮闘して、0-0の引き分けに貢献。続くウニオン・ベルリン戦でも先発フル出場を果たし、3-1の勝利をつかんだ。

『Bild』は「非常に難しい決断を迫られている」として、ムスリッチ監督が次節で、MFロン・シャレンベルクと田中のどちらかを先発させるか悩んでいると指摘。MFスフィアン・エル・ファウジがボランチの一角を担うなか、その相方としてどちらを選ぶか注目されている。

開幕戦ではシャレンベルクが起用されたなか、同選手はレッドカードを受けて、田中にチャンスが回って来た。ムスリッチ監督は田中を、ピッチ内外で欠かせない「キープレーヤー」だと称賛したなか、シャレンベルクの出場停止が解除される状況で、どちらの選手を選ぶのか。

『Bild』は「シャルケはアウグスブルクでの開幕戦（0-3）での敗北時よりもはるかに安定したプレーを見せた。田中の貢献は大きかったと言えるだろう」としつつ、「エル・ファウジと共に、彼は精力的な中盤のコンビを形成した。昇格したばかりのチームにおいて、彼は特に相手がボールを保持している時に、非常に大きな恩恵をもたらしている。エル・ファウジ（1試合平均12.9km）と田中（1試合平均12.8km）は共に驚異的な走行距離を記録している。ムスリッチ監督が、チームで最も勤勉な2人のうちの1人を欠くことを望むのかどうかは今後次第だ」と、田中の貢献度を高く評価した。

シャルケは今月21日にSVエルフェアスベルクと対戦するなか、田中は先発出場するのか。スタメンの座を確固たるものにできるチャンスかもしれない。