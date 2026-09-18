契約残り1年の南野拓実の去就にも影響？選手売却失敗のモナコCEOが冬の移籍市場に言及「計画を少し変えることになる」

モナコ（リーグ・アン）のチアゴ・スクーロCEOが、クラブの人員整理について語った。

財政難によって今夏に10人が退団した（ローン移籍も含む）モナコだが、依然として人員整理の必要があるようだ。番組『Rothen s'enflamme』に出演したモナコのスクーロCEOは夏の移籍市場について、苦戦したと明かした。

モナコでは、アメリカ代表FWフォラリン・バログンのエヴァ―トン移籍が直前で破談するなど、思うように選手の売却を行えなかった。スクーロ氏は不満を口にした。

「バログンは合意していたんだ。彼の件で起きたことは、今冬の我々の計画を少し変えることになる。しかし、バログンの解決策を見つけることが当初の計画だった。その後、今冬のすべての決定を我々がコントロールできるわけではない」

また、チェルシー移籍の破談したラミン・カマラや、ロシア行きに近づいていたアレクサンドル・ゴロビンの売却にも失敗。クラブの給与総額がフランスサッカーの財政監視機関であるDNCGの監視下にあるなか、スクーロ氏は、「当然、この冬には選手がチームを去るだろう。それは重要なことだ」と、1月の次の移籍期間を利用して資金を補充することを認めた。

「チームのバランスをより良くする機会があれば、そうするつもりだ」

「攻撃陣には多くの選手がいるが、他のポジションには選択肢が不足していると思う。この夏に行った補強にはあまり満足していない。今こそ、修正策が必要だ」

今冬には大幅な入れ替えの可能性があるモナコ。なお、日本代表MF南野拓実についても現行契約は2027年6月末までとなっており、状況が注視される。