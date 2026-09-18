バーミンガムの岩田智輝に試練か「不満の声が上がっている」ライバルの韓国代表MFとの違いを現地指摘

2024年にバーミンガムへ加入し、3部優勝などに貢献した29歳の岩田智輝。今季はここまでリーグ戦全7試合に出場し、クラブは2勝4分1敗で10位につけている。

『THE 72』は岩田について「クリス・デイヴィス監督のお気に入りだが、それも当然のことだ」としつつ、「彼はチームの主力選手として活躍し、リーグ1からの昇格に大きく貢献するとともに、セントラルミッドフィルダーと右サイドバックの両方で安定した存在感を発揮している」とユーティリティ性も高く評価。次節の3位ミドルズブラ戦に向けて次のように続けた。

「この日本人エースは広範囲をカバーし、ピッチ上のあらゆる局面で活躍する。今シーズン、チャンピオンシップで40回のボール奪取を記録しており、ミッドフィルダーの上位3パーセントに入る成績だ。そのため、守備面での運動量や、危険なミドルズブラの攻撃から最終ラインを守るという点では、彼の方がより良い選択肢と言えるだろう」

一方で、「岩田のボール保持時の判断力や、限られたパス範囲での創造性の欠如には不満の声が上がっている」と問題点も指摘。韓国代表MFペク・スンホに先発の座を譲る可能性を考えるべきとして、「ペクは真価を発揮し、今シーズンこれまでのところ、90分あたり1.94回のチャンスメイクを記録しているのに対し、岩田は0.87回にとどまっている」とした。