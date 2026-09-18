ドイツ代表がメンバー発表！44選手の大所帯でクロップ監督の初陣へ

ドイツサッカー連盟（DFB）が9月と10月のUEFAネーションズリーグ4試合に臨むドイツ代表メンバーを発表した。

今夏に北中米で開催されたFIFAワールドカップではユリアン・ナーゲルスマン監督の下で、決勝トーナメントのラウンド32で敗退となったドイツ。新監督にドルトムント（ブンデスリーガ）やリヴァプール（プレミアリーグ）で指揮を執ったユルゲン・クロップ監督が就任し、新しいスタートを切る。

今月から始まるUEFAネーションズリーグではオランダ代表、セルビア代表、ギリシャ代表と同じグループA2になった。クロップ監督の初陣は現地時間で今月24日に行われるアウェイのオランダ代表戦で、その後27日にホームでのギリシャ代表戦、10月1日にホームでのセルビア代表戦、4日にアウェイでのギリシャ代表戦が予定されているなか、総勢44名のドイツ代表メンバーが発表された。

なお、メンバーは2グループに分けて発表されており、24名でオランダ戦とギリシャ戦（ホーム）を戦い、追加で残り20名の選手が合流する予定。最初の2試合に参加した選手の多くは所属クラブへ戻るようだ。

44名の大所帯となるなか、GKには元バルセロナのマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが復帰したほか、フランクフルトのFWユネス・エブヌータリブら11名が初招集となった。

ドイツ代表メンバーは以下の通り。

◼︎オランダ戦＆ギリシャ戦（ホーム）を戦うドイツ代表メンバー

▼GK

フィン・ダーメン（アウクスブルク）

アレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ／トルコ）

マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（アヤックス／オランダ）

▼DF

へネス・ベーレンス（アウクスブルク）※初招集

ヤン・アウレル・ビセック（インテル／イタリア）

ナサニエル・ブラウン（バイエルン）

マックス・ローゼンフェルダー（フライブルク）※初招集

ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

ヨナタン・ター（バイエルン）

フィリップ・トロイ（フライブルク）※初招集

ヨシュア・ヴァグノマン（シュトゥットガルト）

▼MF

ナディーム・アミリ（マインツ）

バンベース・コンテ（ホッフェンハイム）※初招集

ヤニック・エンヘルハルト（フライブルク）※初招集

クリス・ヒューリッヒ（シュトゥットガルト）

セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

レナート・カール（バイエルン）

ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）

ジャマル・ムシアラ（バイエルン）

フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード／イングランド）

アントン・シュタッハ（リーズ／イングランド）

▼FW

ユネス・エブヌタリブ（フランクフルト）※初招集

カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）

◼︎セルビア戦＆ギリシャ戦（アウェイ）を戦うドイツ代表メンバー

▼GK

ノア・アトゥボル（フランクフルト）

フィン・ダーメン（アウクスブルク）

ヨナス・ウルビヒ（バイエルン）

▼DF

ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）

リドル・バク（ライプツィヒ）

フィン・イェルチュ（シュトゥットガルト）※初招集

マクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）

ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）

マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）

▼MF

カリム・アデイェミ（バルセロナ／スペイン）

ミカ・バウア（セルティック／スコットランド）※初招集

トム・ビショフ（バイエルン）

サイード・エル・マラ（ケルン）

ブラヤン・グルダ（ライプツィヒ）

ヴィタリー・ヤネルト（ブレントフォード／イングランド）※初招集

フェリックス・カイデル（エルフェアスベルク）※初招集

アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）

デリー・シェアハント（フライブルク）※初招集

フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）

▼FW

ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）

ニック・ウォルトメイド（ユヴェントス／イタリア）