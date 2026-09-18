ドイツ代表がメンバー発表！44選手の大所帯でクロップ監督の初陣へ

ドイツサッカー連盟（DFB）が9月と10月のUEFAネーションズリーグ4試合に臨むドイツ代表メンバーを発表した。
今夏に北中米で開催されたFIFAワールドカップではユリアン・ナーゲルスマン監督の下で、決勝トーナメントのラウンド32で敗退となったドイツ。新監督にドルトムント（ブンデスリーガ）やリヴァプール（プレミアリーグ）で指揮を執ったユルゲン・クロップ監督が就任し、新しいスタートを切る。
今月から始まるUEFAネーションズリーグではオランダ代表、セルビア代表、ギリシャ代表と同じグループA2になった。クロップ監督の初陣は現地時間で今月24日に行われるアウェイのオランダ代表戦で、その後27日にホームでのギリシャ代表戦、10月1日にホームでのセルビア代表戦、4日にアウェイでのギリシャ代表戦が予定されているなか、総勢44名のドイツ代表メンバーが発表された。
なお、メンバーは2グループに分けて発表されており、24名でオランダ戦とギリシャ戦（ホーム）を戦い、追加で残り20名の選手が合流する予定。最初の2試合に参加した選手の多くは所属クラブへ戻るようだ。
44名の大所帯となるなか、GKには元バルセロナのマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが復帰したほか、フランクフルトのFWユネス・エブヌータリブら11名が初招集となった。
ドイツ代表メンバーは以下の通り。
◼︎オランダ戦＆ギリシャ戦（ホーム）を戦うドイツ代表メンバー
▼GK
フィン・ダーメン（アウクスブルク）
アレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ／トルコ）
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（アヤックス／オランダ）
▼DF
へネス・ベーレンス（アウクスブルク）※初招集
ヤン・アウレル・ビセック（インテル／イタリア）
ナサニエル・ブラウン（バイエルン）
マックス・ローゼンフェルダー（フライブルク）※初招集
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ヨナタン・ター（バイエルン）
フィリップ・トロイ（フライブルク）※初招集
ヨシュア・ヴァグノマン（シュトゥットガルト）
▼MF
ナディーム・アミリ（マインツ）
バンベース・コンテ（ホッフェンハイム）※初招集
ヤニック・エンヘルハルト（フライブルク）※初招集
クリス・ヒューリッヒ（シュトゥットガルト）
セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
レナート・カール（バイエルン）
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード／イングランド）
アントン・シュタッハ（リーズ／イングランド）
▼FW
ユネス・エブヌタリブ（フランクフルト）※初招集
カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）
◼︎セルビア戦＆ギリシャ戦（アウェイ）を戦うドイツ代表メンバー
▼GK
ノア・アトゥボル（フランクフルト）
フィン・ダーメン（アウクスブルク）
ヨナス・ウルビヒ（バイエルン）
▼DF
ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）
リドル・バク（ライプツィヒ）
フィン・イェルチュ（シュトゥットガルト）※初招集
マクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）
▼MF
カリム・アデイェミ（バルセロナ／スペイン）
ミカ・バウア（セルティック／スコットランド）※初招集
トム・ビショフ（バイエルン）
サイード・エル・マラ（ケルン）
ブラヤン・グルダ（ライプツィヒ）
ヴィタリー・ヤネルト（ブレントフォード／イングランド）※初招集
フェリックス・カイデル（エルフェアスベルク）※初招集
アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）
デリー・シェアハント（フライブルク）※初招集
フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）
▼FW
ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）
ニック・ウォルトメイド（ユヴェントス／イタリア）