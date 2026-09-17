日本サッカー協会（JFA）が、9月と10月の活動に臨む日本代表メンバーを発表した。

今夏に北中米で開催されたFIFAワールドカップ2026（W杯）を終えてから、初めての活動となるサムライブルー。森保一監督の下で、まずは今月24日にウルグアイ代表と対戦を控えるなか、メンバー構成に注目が集まっていた。

そんななか、17日に計31名の選手が日本代表に名を連ねた。W杯を戦ったMF鎌田大地やMF佐野海舟、DF板倉滉ら主力組も選出されたほか、夏の移籍市場で移籍したGK鈴木彩艶もメンバー入り。また、W杯は招集外となったMF佐野航大、MF佐藤龍之介も日本代表復帰となった。

初招集となったのは、FW谷村海那（横浜F・マリノス）、MF中野就斗（サンフレッチェ広島）、MF松木玖生（サウサンプトン/イングランド）、MF齋藤俊輔（ウェステルロー/ベルギー）の4名となった。

一方で、DF長友佑都（FC東京）やDF谷口彰悟（シント＝トロイデン/ベルギー）、DF菅原由勢（カリアリ／イタリア）らが招集されなかった。

9月と10月シリーズを戦う日本代表メンバーは以下の通り。

■日本代表メンバー

▽GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン/ベルギー）

鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イプレミアリーグ）

▽DF

板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

冨安健洋（クリスタル・パレス／イングランド）

安藤智哉（ザンクトパウリ/ドイツ）

伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン/ドイツ）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）

▽MF/FW

伊東純也(ゲンク/ベルギー)

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

前田大然（イプスウィッチ／イングランド）

谷村海那（横浜F・マリノス）

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（リール／フランス）

田中碧（リーズ／イングランド）

中野就斗（サンフレッチェ広島）

中村敬斗（リヨン／フランス）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

熊坂光希（柏レイソル）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

田中聡（シャルケ/ドイツ）

松木玖生（サウサンプトン/イングランド）

佐野航大（PSV/オランダ）

塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）

齋藤俊輔（ウェステルロー/ベルギー）

後藤啓介（フライブルク/ドイツ）

佐藤龍之介（バレンシア/スペイン）