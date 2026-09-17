日本サッカー協会（JFA）が、9月と10月の活動に臨む日本代表メンバーを発表した。
今夏に北中米で開催されたFIFAワールドカップ2026（W杯）を終えてから、初めての活動となるサムライブルー。森保一監督の下で、まずは今月24日にウルグアイ代表と対戦を控えるなか、メンバー構成に注目が集まっていた。
そんななか、17日に計31名の選手が日本代表に名を連ねた。W杯を戦ったMF鎌田大地やMF佐野海舟、DF板倉滉ら主力組も選出されたほか、夏の移籍市場で移籍したGK鈴木彩艶もメンバー入り。また、W杯は招集外となったMF佐野航大、MF佐藤龍之介も日本代表復帰となった。
初招集となったのは、FW谷村海那（横浜F・マリノス）、MF中野就斗（サンフレッチェ広島）、MF松木玖生（サウサンプトン/イングランド）、MF齋藤俊輔（ウェステルロー/ベルギー）の4名となった。
一方で、DF長友佑都（FC東京）やDF谷口彰悟（シント＝トロイデン/ベルギー）、DF菅原由勢（カリアリ／イタリア）らが招集されなかった。
9月と10月シリーズを戦う日本代表メンバーは以下の通り。
■日本代表メンバー
▽GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン/ベルギー）
鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イプレミアリーグ）
▽DF
板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（クリスタル・パレス／イングランド）
安藤智哉（ザンクトパウリ/ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン/ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）
▽MF/FW
伊東純也(ゲンク/ベルギー)
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
前田大然（イプスウィッチ／イングランド）
谷村海那（横浜F・マリノス）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（リール／フランス）
田中碧（リーズ／イングランド）
中野就斗（サンフレッチェ広島）
中村敬斗（リヨン／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
熊坂光希（柏レイソル）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
田中聡（シャルケ/ドイツ）
松木玖生（サウサンプトン/イングランド）
佐野航大（PSV/オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）
齋藤俊輔（ウェステルロー/ベルギー）
後藤啓介（フライブルク/ドイツ）
佐藤龍之介（バレンシア/スペイン）