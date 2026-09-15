「裏切り行為だ」フランス代表に亀裂？バロンドール控えた「選ばれし者」発言でエンバぺ派閥とデンべレ派閥に分断か

今年10月26日にロンドンで発表されるバロンドール。すでに30名のノミネート選手が出そろっているなかで、レアル・マドリーのフランス代表FWキリアン・エンバペの発言が波紋を呼んでいる。

昨年にはパリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマン・デンべレが受賞したなか、エンバぺは「デンベレ？彼は常に才能ある選手と見なされていた。一方、私は常に選ばれし者と見なされていた」と自身との違いを語っていた。『RMC SPORT』が伝えた。

これを受けてデンべレは「僕はいつもクラスの後ろで一生懸命練習してきたタイプだ。キャリアを通して一言も発せず、ひたすら努力してきた。すでに言ったように、彼らは僕を選ばれし者とは見ていなかったけれど、僕は諦めずに努力を続け、昨年はPSGで素晴らしいシーズンを送ることができた。そして今年はどうなるか見てみよう。プレッシャーは感じず、気楽にプレーするつもりだ」とコメントしていた。

このやり取りを『RMC SPORT』でコメンテーターを務めるジェローム・ローテン氏は「デンベレは間違いなくひどくショックを受けている。キリアン・エムバペに非常に腹を立てているんだ。彼にとってそれは裏切り行為だ。言葉は厳しいが、まさに彼がそう感じているものだ。そして、怒っているのは彼だけではない。ウスマンの周りの全員、PSGのロッカールームで彼と一緒にいる人たちもそうでだ。フランス代表のチームメイトたちも怒っている」と指摘した。

穏やかな性格だというデンべレは、今夏のFIFAワールドカップでもフランス代表内で仲介役を担い、チームメイトたちにプレッシングの必要性を訴えていた。チームを第一に考え、汗かき役も買っていただけに、エンバぺの「選ばれし者」を侮辱だと考えるフランス代表選手も少なくないという。

「ワールドカップで感じたあの感覚は、今日ではさらに顕著になっている。多くの選手がキリアン・エムバペの言動に不満を抱いていたのは事実だ。彼はフランス代表チーム内で多くの人を遠ざけてしまった。ワールドカップはああいう形で展開したのだから、キリアンがワールドカップで見せたように、得点王になり、模範的な振る舞いをすれば、チーム内の批判をある程度和らげることができるのは確かだ。しかし、こうした発言は彼を傷つけるだろう」

なお、この問題は新たなフランス代表監督のジネディーヌ・ジダン氏のマネジメントにも影響を与えるだろうと分析。「フランス代表には、ジダン監督の発言を全く理解していない選手が多く、彼らはエンバぺよりもデンベレの側に立っていると聞いている。同じチームなのに、どうやら今は二つの派閥に分かれてしまったようだ」とした。