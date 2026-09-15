元アルゼンチン代表FWラベッシがうつ病を告白「心にぽっかりと穴が開いた」回復のきっかけは次男の誕生「息子の人生を台無しにするわけにはいかない」

41歳のエセキエル・ラベッシは、ジェノアやナポリでプレーした後、2012年からパリ・サンジェルマンに移籍した。その後2016年に中国へ渡り、2019年に現役を引退したが、アルゼンチン代表としても51試合に出場したラベッシだが、Amazonプライムの『フェノメニ』で自身の状態を明かした。『RMC SPORT』が伝えた。

「うつ病を患い、入院もした。薬を服用し、治療を受けているんだ」

「少しずつ回復している。プレーをやめたときは、心にぽっかりと穴が開いたような感覚で、それを埋めるものが何もなかった」

ラベッシは2023年にウルグアイで腹部と鎖骨を負傷し、入院を経験。これが引き金となったのか、2024年初頭にブエノスアイレスの精神科施設に入院し、うつ病を患った。

「周囲に説得され、私は入院した。その時、自分が人生で犯してきた過ちを理解し始めた。そして、自分にこう言い聞かせた。もうこんなふうに続けたくはない、と」

長く険しい道のりだったというが、2024年に次男のヴィットリオくんが生まれたことが、立ち直る助けとなったという。

「息子の誕生は私の人生を変えた。喜びで満たされ、生きている実感を与えてくれます。前に進み続ける力を与えてくれたんだ。息子の人生を台無しにするわけにはいかないとも思った。とてもつらい時期をいくつも乗り越えなければならなかったし、今も治療を受けている。でも、本当に複雑で厳しい時期を過ごした」

いまでも震えの症状などに悩まされているが、息子たちの存在が生きる活力になっているという。