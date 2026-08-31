日本代表FW上田綺世が今季CL出場のリールへ完全移籍！「強く惹かれました」背番号は「18」に決定

上田綺世は2022年7月にJ1鹿島アントラーズからベルギーのセルクル・ブルッヘに加入し、翌年にフェイエノールトへ完全移籍した。オランダでは初年度こそ苦しんだが、昨季は爆発。エールディビジ得点王に輝き、ここまで公式戦通算112試合43得点を記録していた。

今夏には日本代表としてFIFAワールドカップも戦った上田は、新シーズンをフェイエノールトで迎えて、4節終了時で3試合連続ゴール中で3得点を奪っていた。そんななか、欧州の移籍市場閉幕間近となる8月31日にフェイエノールトは、上田がリールへ完全移籍すると発表した。

リールとは2030年までの4年契約を結び、背番号は「18」。上田の父親が憧れていた元ドイツ代表のユルゲン・クリンスマン氏も着用し、日本代表としてW杯を戦った際の背番号でもある「18」で新たな挑戦を始める。

上田はリールのクラブ公式サイトで「リーグ・アンとチャンピオンズリーグで確固たる地位を築いているLOSCに加入できて、大変うれしく思っています。特に、僕が心から愛するサッカーのスタイル、そして素晴らしいスタジアムとサポーターに強く惹かれました。僕の目標は、選手としてできる限り成長し、さらに上達していくことです。このユニフォームを着て全力を尽くし、LOSCが僕に寄せてくれた信頼に、パフォーマンスを通して応えていきたいと思っています」と意気込んだ。

また、リールのオリヴィエ・レタン社長は「この度、LOSCのユニフォームを着る初の日本人選手となる綺世選手の入団を発表できることを大変うれしく思います。不可能を可能にすることは、私たちのDNAであり文化です。何よりも、相手ペナルティエリア内で存在感を発揮できる万能ストライカー、そして既にチームにいる選手たちのプレースタイルを補完する経験と資質を備えた選手を探していました。ヨーロッパや国際舞台で実績のあるゴールスコアラーでありフィニッシャーでもある綺世選手は、LOSCにとって大きな戦力となるでしょう。彼はヨーロッパでの経験も豊富な才能あふれるセンターフォワードです。本日、彼をLOSCに迎え入れることができ、大変光栄です。私たちは彼がチームにスムーズに溶け込めるよう、全力でサポートしてまいります。ようこそ、綺世選手」と期待を語った。

リールはここまでリーグ・アン第2節を終えて、1勝1分となっている。