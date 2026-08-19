「一番のストロング」エリソンをどう生かすか。千葉に必要なのは“賭け”ではなく仕掛けづくり

■エリソンというサイコロ

エリソンというサイコロを振り続ける。現状、千葉は、このストライカーがゴールという「目」を出してくれることを祈るような戦いを強いられている。

町田戦でフル出場したエリソンはシュート5本を放った。ノーゴールに終わったが、「あと1本打てれば決まっていたかもしれない」という可能性を最も感じさせていた。千葉のチーム全体のシュート数が10本だったことを考えれば、その存在感は明らかだ。

と同時に千葉の攻撃には“エリソン頼み”の印象が残った。2失点を喫して迎えたハーフタイム、とある記者は「戦術エリソンだな」と多少の皮肉交じりにジェフの戦いを表現した。

小林慶行監督の率いる千葉は［3-4-2-1］の布陣の頂点にこのストライカーを置いた。ピッチ内でもひときわ目立つ分厚い胸板と、丸太のような太ももをたずさえた背番号99は、試合開始直後から果敢なプレッシングでボールを追い回し、いざマイボールとなれば体を張ったポストプレーや、鋭い裏抜けなどを狙い続けた。

だが、その多忙さはエースを生かす上での最適解なのだろうか。

エリソン自身は「そこまで苦労を感じていない。引き続きチームのためにやっていきたい部分」と話すが、試合終盤には明らかに疲労の色をにじませていた。カウンターの場面でボールを受けて味方の上がりを待つも、その前に取られてしまう場面もあり、いくらエリソンといえども、単騎突破で町田の守備陣を相手にし続けるのは限界があるように映った。

好機を生み出す手順が整っていなければ、いくらサイコロを投げても望む「目」はなかなか出ない。

汗かき役にもなれる部分がエリソンの良さではあるが、川崎時代の2024年から続いていた対町田戦での4試合連続得点は、百年構想リーグを含め、この試合で途絶えた。

■ギャンブルではなく仕掛けを

試合後、小林監督は「勝つためには守備があって、そこから重心を上げていかなければいけないことは間違いない」と、カウンターからの迫力を出していく必要性を訴えた上で、J1で生き抜くための試行錯誤を明かした。

「もちろん結果がすべてですが、今日は相手の前線からのプレッシャーに対して、（ボランチの）田口（泰士）とマテウス（インディオ）のところで時間を作れていたと思います。そこからさらにスピードアップしていけるかなんですが、最終的には今までやっていたウイングの1対1の仕掛けをもう少し引き出したいと思っています」

「ただ、それによって失う部分もあるので、そのバランスを探っているところ。一番前に自分たちにとっての一番のストロングがある選手がいるので、そこを生かす仕組みを構築して、バランスを取りながらやっていきたい」

指揮官の言う「一番のストロング」とは、まさしくエリソンのことだろう。

開幕から広島に0-3、町田に0-4と2連敗。2試合を終えて、まだ得点を奪えていない。J1残留を目指す昇格組にとって、「エリソンにどうやってゴールを取らせるか」は目下の重要課題だ。理想はエースが得点を量産しながらも、チーム全員が均等に相手の脅威となれることだろう。エリソン自身もチームとして戦うことの重要性を強調している。

「日本のリーグで得点を取るために一番大事なのは、チームの結束力。試合に出ている人、出ていない人にかかわらず、チームのために戦えれば、誰でもゴールができる」

とはいえ、J1復帰組であり、選手個々の能力で相手を凌駕することが難しい現在の千葉において、その理想をすぐに実現するのは簡単なことではない。少なくともリーグ前半戦は、エリソンがゴールを取ってくれないと困る、というのが千葉の本音だろう。

「本当に自分は得点をすることが好きだし、その後にチームメイトと喜び合うのも大好きだから、得点に飢えている」

エリソンというサイコロを振ること自体が、間違いなのではない。 たしかに回数を増やせれば、いつか結果が出るかもしれないが、“賭け”でJ1を勝つことは難しい。

問われているのは、どのような状況で振るかだろう。前線で一番のストロングを孤立させたまま偶発的な一撃を待つのか、それともウイングの仕掛けや後方からの押し上げによって相手の守備を動かし、ゴール前で勝負できる状況を作るのか。

19日に行われたFC東京戦に向けての囲み取材で小林監督は、新加入選手たちのコンディションが上昇しているとした上で、「自分たちが本来やらなければいけないところ、戦術の部分での共有がようやく進みだしている」と語った。今週の公開練習では、チームメイトと談笑しながら、ファン・サポーターとも触れ合う様子を見せていたエリソンのフィットは近いのかもしれない。

3連敗は避けたいなか、千葉はどのようなエリソンへの導線を作るのか。

皮肉混じりの「戦術エリソン」を、誰もが恐れる最強の必勝パターンへと昇華するために。どの「面」が出てもゴールにつながるチームとしての緻密な仕掛けづくりが待たれる。

取材・文＝浅野凜太郎