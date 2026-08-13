田中聡、シャルケで開幕スタメンの可能性は？「わずか15分間しか一緒にプレーしていない」ライバルとの競争か

ブンデスリーガに復帰したシャルケは、25日にハレシャー（ドイツ3部）とのDFBポカールで今季初の公式戦の臨み、31日にはアウクスブルクとのブンデスリーガ開幕戦を迎える。

ミロン・ムスリッチ監督の下で、どのような布陣で挑むのか注目されるなか、『Bild』が現在のチーム内序列を考察。今夏に加入したMF田中聡については、MFロン・シャレンベルクがライバルになると予想した。

同メディアは、MFスフィアン・エル・ファウジを「先発確定。精力的なミッドフィルダーである彼は、昇格シーズンの柱の一人だった」として、先発当確としている。一方で、同選手の相方については拮抗していると分析。田中とシャレンベルクの関係については、「この2人の守備的ミッドフィルダーは、カッセル戦（5-0）でわずか15分間しか一緒にプレーしていない」として、指揮官が共存させる意向ではないと推測した。

その上で、田中が9日に行われ、0-3で敗れたアタランタ（セリエA）との試合で先発していたことも指摘。17日には開幕前最後の親善試合であるレアル・マドリー（ラ・リーガ）戦が控えるなか、「マドリード戦の先発メンバーは、今後の公式戦における布陣を示唆するかもしれない」とした。

なお、40歳のFWエディン・ジェコについては「まだ徐々に復帰している段階だが、マドリード戦のメンバーには名を連ね、出場機会を得るだろう。40歳の彼が今後数週間の要求にどう対応できるかはまだ分からない」としている。