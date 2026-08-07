2030年のW杯決勝はスペイン開催がふさわしい？スポーツ大臣が自信「スペインを選ぶと確信しています」

スペイン、ポルトガル、モロッコによる共催で行われる2030年のW杯。FIFAは決勝戦の開催国をまだ決定していないが、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が自身への支持固めるために、舞台をモロッコのカサブランカにしょうとしていると報道された（FIFAは報道を否定）。





そんななか、トロン大臣はスペインが2030年ワールドカップ決勝の開催国となる「資格がある」と語った。『ESPN』が伝えた。

大臣は「最も重要なことは、FIFAがすでにそれを否定しているということです」としつつ、「我々はFIFAと協力しており、次の会合は9月に予定されています。我々はワールドカップ決勝がスペインで開催されることを望んでおり、そう信じているので、今後も努力を続けていきます。我々はそれに値するし、常にスペインでの開催に尽力してきました」と決勝戦開催へ名乗りをあげた。

現在、スペインは男子と女子チームともにワールドカップのタイトルを保持している。また、もともとはスペインとポルトガルが共同でW杯の招致に動いていたことから、スペインが相応しいと考えているという。

「我々はスポーツイベントの開催において豊富な経験を有しているだけでなく、スペインは最新の通信ネットワークと高いレベルのセキュリティを備えています。これらの利点をすべて考慮すると、FIFAは決勝戦の開催地としてスペインを選ぶと確信しています」