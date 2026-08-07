オランダ代表、ファン・ハール監督が4度目の就任へ「このメンバーならチャンピオンになれる可能性はある」

ロナルド・クーマン前監督の下で、今夏のFIFAワールドカップ（W杯）2026に臨んだオランダ。日本代表、チュニジア代表、スウェーデン代表とのF組を首位で通過したものの、決勝トーナメントのラウンド32でモロッコに敗れた。

その後、クーマン氏は解任となり、後任人事に注目が集まっている。

オランダサッカー協会（KNVB）はいまだ新監督を発表していないなか、ルイス・ファン・ハール監督が4度目の就任に意欲を示している。『SOCCER NEWS』が伝えた。

8日に75歳となるファンハール監督は2002年のワールドカップ時は予選を突破できなかったが、その後の2014年大会は3位で、2022年は準々決勝に導いた。その後はがんを克服し、アヤックスでは顧問を務めた。

オランダでコメンテーターなどを務めるクリス・ウォーツ氏は「ルイは電話のそばに座っていると思う。彼は本当に連絡が欲しいんだ。妻のトゥルースに『もう連絡はあったか？』と聞いているよ」と同監督が協会からの打診を心待ちにしているとしつつ、「ミヒャエル・ライツィガーか、ルイス・ファン・ハールのどちらかだ。オランダ人10人に聞けば、9人はルイス・ファン・ハールでなければならないと言うだろう」と期待を寄せた。

KNVBのなかで外国人監督の選択肢はない模様。なお、リヴァプール（プレミアリーグ）を退任したアルネ・スロット監督にも声がかかったようだが、スロットはクラブでの活動に復帰したいと考えているという。

KNVBは以前、慎重な姿勢を示していると表明していた。「間近に迫ったネーションズリーグの緊急性は認識しているが、スピードよりも慎重さを明確に選択している」。

なお、オランダのサッカー⁠誌『フートバル・インターナショナル』のインタビュ​ーにてファン・ハール氏は、「私は常にKNVBを助けたいと思っている」としつつ、「このメンバーなら可能性はあるだろう。選手の95パーセントが国外で、しかもほとんどが名門クラブでプレーしているオランダは、欧州王​者や世界チャンピオンになれる可能性がまだあると思う」とした。

ただ、協会からの連絡については否定しており、「私の名前が再び浮上しているということだけ。ある意味では信じられない」と語った。