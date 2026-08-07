日本代表、10月のキリンカップでエクアドルと対戦！決勝はニュージーランドorパナマに決定

日本サッカー協会（JFA）は7日、今年10月に開催するキリンカップサッカー2026の参加国を発表した。

北中米で開催されたFIFAワールドカップを終え、半年間の森保一監督体制となったサムライブルー。今年9月24日にはウルグアイ代表と対戦することが発表されていたなか、10月1日（木）および10月5日（月）に開催するキリンカップサッカー2026の参加国は、エクアドル代表、ニュージーランド代表、パナマ代表に決定した。





今大会で34回目の開催となるキリンカップサッカー2026で日本代表は、2011年以来15年ぶりの優勝を目指し、横浜国際総合競技場（神奈川）で初戦となるエクアドル代表戦に臨む。この試合の勝者と、パナマ代表対ニュージーランド代表戦の勝者が、「キリンカップ」獲得を懸けて、国立競技場（東京）で開催される決勝戦の臨む。なお、試合時間は前後半各45分の90分とし、後半終了時に同点の場合は直ちにPK方式にて勝敗を決する。

森保監督は「キリンカップサッカーの開催は4年ぶりとなりますが、参加国はいずれもFIFAワールドカップ2026に出場した実力を備えるチームとなり、我々にとって素晴らしい強化の機会となります。初戦のエクアドル代表戦も、ニュージーランド代表もしくはパナマ代表と対戦する2試合目も、観ていただく方にとっては大いに楽しんでいただける試合になるはずです。私自身、監督としては2度目のキリンカップサッカーとなりますが、優勝カップを懸けた大会としてみなさんに共闘していただくためにも、選手、スタッフと共に最高の準備を進めてまいります」とコメントした。

また同大会はテレビ放送および配信も決定している。

■大会概要

大会名 称︓ キリンカップサッカー2026

大会形 式︓ 4カ国によるノックアウト方式

参加 国︓ SAMURAI BLUE（日本代表）、エクアドル代表、ニュージーランド代表、パナマ代表

■マッチスケジュールおよびテレビ放送・配信

【10 月 1 日（木） 神奈川／横浜国際総合競技場】

M1・・・・パナマ代表 対 ニュージーランド代表：キックオフ・TV放送・配信ともに調整中

M2・・・・日本代表 対 エクアドル代表：キックオフ19:10・TBS 系列全国ネット生中継、TVer ライブ配信

【10 月 5 日（月）東京／国立競技場】

M3・・・・M1勝者 対 M2勝者、もしくは、M1敗者 対 M2敗者：キックオフ・TV放送・配信ともに調整中

M4・・・・日本代表 対 M1 の勝者もしくは M1の敗者：19:00～19:30キックオフの予定・テレビ朝日系列全国ネット生中継、TVer ライブ配信／ABEMA ライブ配信