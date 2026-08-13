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PSG Aston VillaGetty Images
Kyoya Saito

【ハイライト動画】パリ・サンジェルマンvsアストン・ヴィラ｜UEFAスーパーカップ

パリ・サンジェルマン 対 アストン・ヴィラ
パリ・サンジェルマン
アストン・ヴィラ
UEFAスーパーカップ

UEFAスーパーカップ、パリ・サンジェルマンvsアストン・ヴィラのWOWOWハイライト動画はこちら。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
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CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが独占中継・ライブ配信！

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UEFAスーパーカップでパリ・サンジェルマンとアストン・ヴィラが対戦した。

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12日に行われた一戦のハイライト動画を紹介する。

パリ・サンジェルマンvsアストン・ヴィラ｜ハイライト動画

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フルマッチ見逃し配信はWOWOWオンデマンドで視聴可能！


チャンピオンズリーグ全試合は、BS衛星放送『WOWOW』とネット『WOWOWオンデマンド』が全試合独占生中継。その他、準々決勝はネット『Leminoプレミアム』でも2試合が試合日の24時以降から録画配信される。

そのため、地上波テレビ中継やその他のBS・CS放送、ネット配信は行われない。

CL準々決勝の中継情報

地上波放送衛星放送ネット配信
なし

BS：WOWOW

CS：なし

WOWOWオンデマンド

・Leminoプレミアム(ディレイのみ)

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。

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