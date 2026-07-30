リヴァプールが辛勝…17歳エングモアのゴールでレクサムを下す。遠藤航はメンバー外

リヴァプール（プレミアリーグ） vs レクサム（チャンピオンシップ）のプレシーズンマッチが行われた。

プレミアリーグ・サマーシリーズ。各クラブがリーグ戦開幕に向けて準備を進めるなか、今季よりアンドニ・イラオラ監督就任のリヴァプールは、アメリカでレクサムと対戦した。

元日本代表の遠藤航は負傷明けということもあって、メンバー外に。また、オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクや、スウェーデン代表のアレクサンドル・イサク、ドイツ代表のフロリアン・ヴィルツといった、今夏のFIFAワールドカップ（W杯）を戦った主力も試合のメンバーには選ばれなかった。

試合は、ヤンキース（MLB）の本拠地であるヤンキースタジアムで開催。リヴァプールはカウンターなどから相手ゴールに迫るも、なかなかゴールをこじ開けられず。一方のレクサムは集中した守りを披露して、0-0で折り返した。

苦戦を強いられたリヴァプールだったが、状況を打破したのは途中出場した17歳のFWリオ・エングモア。75分にボックス内で右足を振り抜くと、これが相手に当たりながらもそのままゴールに吸い込まれた。

試合はそのまま1-0で終了。リヴァプールが勝利を収めた。







