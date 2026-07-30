町野修斗ら所属のボルシアMG、脇睦通訳にかかる期待「彼はバイエルン・ミュンヘンと対戦する機会さえあった」

日本代表FW町野修斗をはじめ、今夏には清水エスパルスからMF宇野禅斗も加入したボルシアMG。さらに報道では、DF橋岡大樹も加わると伝えられているなか、元選手の脇睦氏を通訳に迎えている。

ドイツ『Bild』は「オイゲン・ポランスキ監督の指示を翻訳する役割を担っている」としつつ、同監督の言葉を紹介。「脇は、修斗と宇野に安心感を与えるためにそこにいる。何よりも、指示が意図通りに伝わっているかどうかという不安を軽減してくれる。多くのことは理解できるかもしれないが、本当に議論したり自分の意見を述べたりしたいときは、やはり母国語が一番だろう。日本の文化は、この点においてどちらかというと控えめだ。選手は、自分の思い通りにならないことがあるからといって、監督に理由を尋ねることはあまりない」と、新スタッフへの信頼を語った。

以前はフォルトゥナ・デュッセルドルフで通訳を務めていた脇氏は、チームマネジメント部門に所属。同クラブにとって2人目の日本人通訳となる。

さらに『Bild』は「特に好ましい点は、脇がドイツでアマチュアレベルでプレーしていたことから、サッカーとの長いつながりがあることだ。彼はピッチ上でバイエルン・ミュンヘンと対戦する機会さえあった」として、ボルシアMGに好影響を与えると分析した。