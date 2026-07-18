「僕たちは非常に完成度の高いチーム」スペイン代表MFロドリ、W杯決勝戦へ決意「アルゼンチンは王者だから…」

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）2026もいよいよ大詰め。日本時間20日早朝に決勝戦が行われるなか、スペインのロドリは「我々は徐々に成長してきた」としつつ、「この5年間ずっと続けてきたことなので、これまでと同じことを続けなければならない」としてアルゼンチン代表に向けて語った。

ここまで7試合を戦って1失点のみとなっているスペイン。攻守にバランスの取れたチームで、順当に勝ち上がってきた。

「このワールドカップに出場した時の目標は優勝トロフィーを獲得することであり、僕たちはそれが達成できると確信していた」

相手のアルゼンチンは前回王者だが、「この代表チームが強豪チームを打ち負かすことができることを証明してきた」と自信をのぞかせる。ロドリは「日曜日の試合は、よりフィジカルな試合になると思うので、かなり違ったものになるだろう。しっかり準備しなければいけない。そして、この代表チームで僕たちが知られていることの一つは、状況に応じて様々なプレースタイルに対応できる能力だと信じている」と、試合に向けて準備を進める。

「守備、カウンターアタック、攻撃など、あらゆる状況に対応できるということだ。僕たちは非常に完成度の高いチームであり、だからこそ。ここにいるんだ」

「アルゼンチンは王者だから、僕たちもさらにレベルアップする必要がある。そして、それができると確信している」

スペイン代表は2010年の南アフリカ大会以来となる決勝戦で、2度目のW杯優勝を目指す。