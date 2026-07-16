「トップ4には必ず入れると確信していた」W杯決勝進出のアルゼンチンFWメッシが喜び「この4年間、僕たちは世界最高だった」

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）に出場している39歳のメッシは、イングランド代表との準決勝に先発出場。先制点を奪われるも、試合終盤にリオネル・メッシの2アシストから逆転に成功して、2-1で勝利を収めた。

試合後、メッシは「僕たちは厳しい目にさらされ、多くの疑念を抱かれながらこの舞台に立った。だけど、このチームは常に全力で戦い、常に全力を尽くすことを知っていた。そして、たとえ自分たちに力がないと思っていても、一緒にいると力を発揮できたんだ」として試合を振り返った。『マルカ』が伝えた。

「トップ4には必ず入ると確信していたし、ありがたいことにトップ2に入ることができた。ワールドカップ優勝を果たしたばかりだ。好き嫌いに関わらず、たとえ何を言われようとも、この4年間、僕たちは世界最高だった。誰も僕たちに何もタダで与えてくれるわけではないことを、ピッチ上で改めて証明した。本当にうれしい」

4年前のカタール大会では決勝戦でフランスを下して優勝した。メッシにとっては悲願の初優勝を飾ってから、2年連続でのファイナルとなる。メッシは「ワールドカップ決勝に2回連続で出場するなんて、正気の沙汰じゃない…」と興奮しつつ、優勝への想いを語った。

「僕たちが経験したことは信じられないほど素晴らしいものだった。ワールドカップ決勝に再び進出できたことは、どれほど大きな意味を持つかを示している。準決勝でイングランドと対戦できたことは、本当に特別なこと。試合前には、ただのサッカーの試合だと言い、そのようにプレーしたが、感情を抑えるのは難しいときだってあるよ。国歌が流れ始めた瞬間から、何か特別なものを感じていた。僕たちアルゼンチン人なら、誰も負けたくなかった試合だ」

「最高のコンディションでワールドカップに臨み、楽しみながら、チームに貢献できるよう、あらゆる準備をしてきた。このような形で臨めるよう、できる限りのことをした。神に感謝するよ。自分にはできるという自信があった。とても幸せで、心から楽しんでいる」

なお、メッシはここまで8ゴールを記録しており、得点王争いにも王手をかけている。